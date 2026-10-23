Viola, Clark: “contro Omegna per continuare il trend di vittorie esterne. PalaCalafiore? Nostro sesto uomo”

La Myenergy Viola si prepara a vivere un altro capitolo importante della sua stagione. Sabato alle ore 21, i ragazzi di coach Carrea saranno di scena sul parquet della Paffoni Omegna, in una sfida che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire. A fare il punto della situazione, ai microfoni del club, è il play Leonardo Clark, che parte dall’analisi del lavoro settimanale. “La squadra in settimana si sta comportando molto bene, ci stiamo dando da fare a livello di intensità e di attenzione – esordisce Clark –. Purtroppo non è ancora arrivata la prima vittoria in casa, mentre fuori casa sta andando meglio e cercheremo di continuare con questo trend a Omegna”.

Un rammarico, quello per le mura amiche, che emerge anche riavvolgendo il nastro dell’ultima gara. Cosa è mancato per portare a casa i due punti? La risposta del play è lucida: “penso che sia una questione di approccio e di volontà di portarla a casa, perché alla fine con Orzinuovi siamo arrivati punto a punto e poi è mancato qualcosa. Ma si tratta solo di volerlo di più di loro”.

Lo sguardo è ora rivolto alla trasferta piemontese. La Paffoni, reduce da un avvio di stagione non felice, è a caccia dei primi due punti stagionali e questo, secondo Clark, rappresenta un pericolo da non sottovalutare: “è stata una partita molto dura. Loro non hanno avuto un inizio molto felice e per questo dobbiamo stare molto attenti, perché sicuramente i primi due punti prima o poi arriveranno. Bisogna stare attenti“.

Il campionato, intanto, sta regalando soddisfazioni anche sul piano della crescita individuale. Per Clark, alla prima stagione a questi livelli, il bilancio è più che positivo: “come singolo devo dire che è un anno che mi sta facendo crescere molto. Già da inizio sto imparando molto sulla pallacanestro di un certo livello. Mi sto confrontando con una professionalità e un livello di gioco molto alto e questa cosa mi fa molto piacere. Con il gruppo invece mi trovo da Dio, sono ragazzi super e anche fuori dal campo riusciamo a condividere bei momenti“.

“Giocare qui al Palacalafiore è una cosa che amo, giocare qui ogni due settimane in casa – conclude il play –. Mi aspetto e mi auguro che venga sempre più gente a supportarci: quando questo palazzetto si riempie diventa veramente il sesto uomo in campo e a noi fa solo che piacere, ci porta tanta energia”. Appuntamento, dunque, a sabato alle 21 con diretta su LNP pass TV: la Myenergy Viola è chiamata a confermare il trend esterno per inseguire quella continuità che in casa manca ancora.