Viola, Clark: “contro Omegna per continuare il trend di vittorie esterne. PalaCalafiore? Nostro sesto uomo”

In vista della trasferta di sabato alle 21 sul campo della Paffoni Omegna, il play della Myenergy Viola Leonardo Clark analizza il momento della squadra e le insidie della prossima sfida

Leonardo Clark
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Myenergy Viola si prepara a vivere un altro capitolo importante della sua stagione. Sabato alle ore 21, i ragazzi di coach Carrea saranno di scena sul parquet della Paffoni Omegna, in una sfida che nasconde più insidie di quanto la classifica possa suggerire. A fare il punto della situazione, ai microfoni del club, è il play Leonardo Clark, che parte dall’analisi del lavoro settimanale. “La squadra in settimana si sta comportando molto bene, ci stiamo dando da fare a livello di intensità e di attenzione – esordisce Clark –. Purtroppo non è ancora arrivata la prima vittoria in casa, mentre fuori casa sta andando meglio e cercheremo di continuare con questo trend a Omegna”.

Un rammarico, quello per le mura amiche, che emerge anche riavvolgendo il nastro dell’ultima gara. Cosa è mancato per portare a casa i due punti? La risposta del play è lucida: “penso che sia una questione di approccio e di volontà di portarla a casa, perché alla fine con Orzinuovi siamo arrivati punto a punto e poi è mancato qualcosa. Ma si tratta solo di volerlo di più di loro”.

Lo sguardo è ora rivolto alla trasferta piemontese. La Paffoni, reduce da un avvio di stagione non felice, è a caccia dei primi due punti stagionali e questo, secondo Clark, rappresenta un pericolo da non sottovalutare: “è stata una partita molto dura. Loro non hanno avuto un inizio molto felice e per questo dobbiamo stare molto attenti, perché sicuramente i primi due punti prima o poi arriveranno. Bisogna stare attenti“.

Il campionato, intanto, sta regalando soddisfazioni anche sul piano della crescita individuale. Per Clark, alla prima stagione a questi livelli, il bilancio è più che positivo: “come singolo devo dire che è un anno che mi sta facendo crescere molto. Già da inizio sto imparando molto sulla pallacanestro di un certo livello. Mi sto confrontando con una professionalità e un livello di gioco molto alto e questa cosa mi fa molto piacere. Con il gruppo invece mi trovo da Dio, sono ragazzi super e anche fuori dal campo riusciamo a condividere bei momenti“.

Giocare qui al Palacalafiore è una cosa che amo, giocare qui ogni due settimane in casa – conclude il play –. Mi aspetto e mi auguro che venga sempre più gente a supportarci: quando questo palazzetto si riempie diventa veramente il sesto uomo in campo e a noi fa solo che piacere, ci porta tanta energia”. Appuntamento, dunque, a sabato alle 21 con diretta su LNP pass TV: la Myenergy Viola è chiamata a confermare il trend esterno per inseguire quella continuità che in casa manca ancora.

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