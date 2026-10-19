Vincenzo Furfaro conquista il pubblico di Rosarno: grande successo per “Mi chiamo Farrokh” | FOTO

Grande partecipazione di pubblico e vivo interesse hanno caratterizzato la presentazione di “Mi chiamo Farrokh”, l’ultimo libro dello scrittore melicucchese Vincenzo Furfaro, edito da Città del Sole Edizioni di Reggio Calabria, svoltasi ieri, domenica 18 ottobre, a Rosarno. Un appuntamento culturale patrocinato dal Comune di Rosarno, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dall’Istituto comprensivo Marvasi Vizzone, che ha saputo coniugare letteratura, approfondimento e musica, grazie all’organizzazione della Fiby Royal Club e al lavoro del suo presidente, Domenico Romeo, che ha curato la manifestazione creando le condizioni per un incontro partecipato e ricco di spunti di riflessione.

Al centro della serata, il libro e la capacità dell’autore di accompagnare il pubblico dentro i temi della propria opera. Vincenzo Furfaro ha conquistato l’attenzione dei presenti con una dialettica efficace, chiarezza espositiva e particolare cura nel raccontare la sostanza del suo lavoro, soffermandosi sugli aspetti più significativi del romanzo e stimolando l’interesse dei partecipanti.

A condurre l’incontro è stata Giulia Stilo, vicepresidente della Fiby Royal Club, che ha guidato la conversazione con sensibilità e competenza, incalzando l’autore con domande delicate e mai banali. Un dialogo capace di andare oltre la semplice presentazione editoriale, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino i contenuti del libro e il percorso umano e letterario che lo ha accompagnato.

La manifestazione ha visto inoltre gli interventi di Maria Fedele, presidente della Commissione Cultura di ANCI Calabria, e dell’onorevole Gianni Arruzzolo. Nel suo intervento, Arruzzolo ha sottolineato il valore della presenza delle istituzioni e del sostegno che esse possono offrire a iniziative culturali come questa, evidenziando l’importanza di accompagnare e valorizzare occasioni di incontro e crescita per il territorio.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione della cantante rosarnese Anna Raso, protagonista di un’esibizione particolarmente apprezzata. Con le sue qualità vocali e una notevole capacità interpretativa, ha saputo conquistare il pubblico affrontando brani dei Queen, un repertorio di grande complessità tecnica ed espressiva. La sua interpretazione ha regalato momenti di autentico coinvolgimento, confermando il valore del talento musicale presente sul territorio.

La risposta del pubblico si è manifestata anche al termine dell’incontro, durante il firma copie: numerosi lettori si sono avvicinati al banchetto per incontrare l’autore, acquistare il volume e ricevere una dedica personale. Un momento che ha suggellato una serata caratterizzata dalla partecipazione e dalla curiosità verso l’opera di Furfaro.

Presenza ormai consolidata nelle iniziative letterarie del territorio, la Libreria Frassati, con il suo titolare Francesco Scarcella, ha accompagnato anche questa occasione, contribuendo al contatto diretto tra il libro, l’autore e i lettori.

La presentazione di Mi chiamo Farrokh si chiude dunque con un bilancio positivo, confermando quanto gli appuntamenti culturali possano diventare occasioni preziose per riunire la comunità, promuovere la lettura e valorizzare autori e talenti locali.

Una serata nella quale la letteratura ha incontrato il dialogo, la musica e la partecipazione del pubblico, grazie all’impegno della Fiby Royal Club e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.