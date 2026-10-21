Villa San Giovanni, la presentazione del libro “La figlia del clan. Un cognome da nascondere, un destino da riscrivere” | INFO

L’Associazione Ponti Pialesi con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni, venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 18,00 presso il MuMe Museo delle Memorie – Presidio della Legalità “A. Scopelliti” di Villa San Giovanni (RC) presenta il libro “La figlia del clan. Un cognome da nascondere, un destino da riscrivere” scritto da Danilo Chirico con Giuseppina Pesce e pubblicato da Piemme. Il libro racconta la storia di Giuseppina Pesce cresciuta a Rosarno, nel cuore di uno dei clan più potenti della ‘ndrangheta. Figlia, sorella, nipote di boss.

Nata in una casa dove il silenzio è leg­ge e il sangue non si tradisce, a poco più di trent’anni sceglie di parlare. Di testimoniare. Di spezzare la catena. Lo fa per salvare i suoi figli. È una delle prime donne di ‘ndrangheta a collaborare con la giustizia. E da quel momento perde tutto: la famiglia, il nome, la vita di prima. La figlia del clan è il racconto intimo e sconvolgente di una donna che ha attraversato violenza, colpa e paura per conquistare la libertà. Una storia di mafia e maternità, omertà e coraggio, caduta e rinascita.

Il programma

Saluti

Franco Marcianò, presidente Ass. Ponti Pialesi

Giusy Caminiti, sindaco città di Villa San Giovanni

Conversazione con l’autore

Danilo Chirico, giornalista, scrittore, autore TV

Intervento

Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Reggio Calabria

Modera

Consolato Minniti, editorialista LaCNews24