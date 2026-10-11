Villa San Giovanni, allarme erosione a Cannitello: “la costa arretra, case a rischio”

“I tifoni, le mareggiate, i nubifragi e gli eventi atmosferici di questi giorni, resi più violenti dai cambiamenti climatici, e quelli che si annunciano con l’inverno alle porte, impongono una immediata assunzione di responsabilità a tutela della pubblica e privata incolumità degli abitanti, della sicurezza e della protezione delle case di Cannitello. Il Comitato Difesa della Costa di Cannitello sollecita il Comune di Villa San Giovanni a intervenire con la massima urgenza: gli interventi di ripascimento e messa in sicurezza del tratto di costa compreso tra i torrenti del Pira e dello Zagarella non sono più procastinabili, soprattutto dopo anni in cui le istituzioni hanno lasciato soli i cittadini a fronteggiare la drammatica erosione provocata da interventi frettolosi e inopportuni”. Lo afferma in una nota il Comitato Difesa della Costa di Cannitello.

“Il Comitato chiede in particolare di conoscere lo stato dell’iter relativo alle economie dei lavori di risistemazione del Torrente Santa Trada, dall’importo di 500 mila euro, da destinare a interventi di ripascimento, così come annunciato dall’architetto Foti in occasione della Commissione consiliare pubblica del 6 febbraio 2026, dove fu presentato in anteprima lo studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sull’erosione costiera, redatto dagli ingegneri Mangano e D’Arrigo. E chiede anche di conoscere lo stato dei lavori promessi sul torrente Piria il cui finanziamento (2,5 milioni) è in cassa, come da annunci, ormai da anni”.

“Il fenomeno erosivo seguente agli interventi realizzati nel tratto di costa di Porticello, poco più a nord di Cannitello, ha determinato infatti un significativo arretramento della linea di costa, diventato superiore ai 20 metri rispetto alla sua conformazione naturale.Alla luce di quanto esposto, il Comitato chiede alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo, chiamati alla responsabilità e alla azione dalle leggi, l’adozione di ogni iniziativa necessaria alla realizzazione degli interventi succitati, prima di costringere i cittadini alla conta di nuovi danni”.