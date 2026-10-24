Villa San Giovanni, 50 divise gratuite agli studenti dell’Istituto Giovanni XXII: il gesto di solidarietà

Cinquanta studenti riceveranno gratuitamente un kit completo di divise scolastiche grazie a un’iniziativa di solidarietà promossa dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII” A Villa San Giovanni e sostenuta dalla ditta Vitale Carlo Antonio. L’azienda, individuata come fornitore delle divise nell’ambito della libera scelta delle famiglie, ha deciso di donare 50 buoni gratuiti per il ritiro di altrettanti kit, contribuendo concretamente ad alleggerire le spese sostenute dai nuclei familiari per la frequenza scolastica dei figli. Un gesto che nasce dalla collaborazione tra scuola e realtà imprenditoriali del territorio e che risponde all’esigenza di garantire a tutti gli alunni pari opportunità di partecipazione alla vita scolastica, indipendentemente dalle condizioni economiche delle rispettive famiglie. La donazione rappresenta anche un segnale di attenzione verso le difficoltà che possono accompagnare l’avvio dell’anno scolastico, quando l’acquisto del materiale necessario e dell’abbigliamento richiesto comporta ulteriori costi per i bilanci domestici.

Cinquanta kit gratuiti per sostenere le famiglie e favorire l’inclusione

L’iniziativa è stata proposta dal Consiglio di Istituto, che ha individuato nel sostegno alle famiglie una priorità per promuovere un ambiente scolastico sempre più inclusivo. La divisa, oltre a rappresentare un simbolo di appartenenza alla comunità educativa, viene considerata uno strumento capace di favorire l’uguaglianza tra gli studenti, contribuendo a ridurre le differenze legate alle possibilità economiche dei singoli nuclei familiari. Attraverso i 50 buoni donati dalla ditta Vitale Carlo Antonio, altrettanti alunni potranno ritirare senza alcuna spesa il proprio kit completo, beneficiando di un aiuto concreto. La scuola sottolinea come la collaborazione con le imprese locali possa offrire risposte immediate alle necessità della comunità scolastica, rafforzando il rapporto tra le istituzioni educative e il territorio. L’obiettivo non è soltanto ridurre i costi a carico delle famiglie, ma anche trasmettere ai ragazzi i valori della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione verso chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà.

Il ringraziamento della dirigente scolastica Luisa Antonella Ottanà

La donazione è stata accolta con particolare soddisfazione dalla comunità scolastica. La dirigente dell’Istituto Comprensivo, Luisa Antonella Ottanà, ha espresso gratitudine nei confronti dell’azienda per la disponibilità dimostrata e del Consiglio di Istituto per aver promosso un’iniziativa finalizzata a sostenere concretamente gli alunni e le loro famiglie. La dirigente ha evidenziato il valore della collaborazione tra scuola e territorio, sottolineando come il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali possa contribuire al percorso educativo e sociale degli studenti.

“Desidero ringraziare sentitamente la ditta Vitale Carlo Antonio per la generosità dimostrata e il Consiglio di Istituto per aver promosso questa iniziativa”, ha dichiarato la dirigente scolastica, dottoressa Luisa Antonella Ottanà. “Gesti come questo dimostrano quanto sia preziosa la collaborazione tra scuola e territorio e quanto le realtà imprenditoriali locali possano contribuire concretamente alla crescita educativa e sociale dei nostri ragazzi.”

Il Consiglio di Istituto: “Una risposta concreta ai bisogni delle famiglie”

Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente e dal vicepresidente del Consiglio di Istituto, Valeria Versaci e Massimo Lamberti Castronuovo, che hanno sottolineato l’importanza di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica. La disponibilità della ditta Vitale Carlo Antonio ha consentito di trasformare una proposta del Consiglio in un sostegno concreto per 50 studenti, dimostrando come il dialogo tra scuola, famiglie e imprese possa contribuire ad affrontare esigenze quotidiane. Il gesto assume un valore che va oltre la semplice donazione di materiale scolastico, perché rafforza l’idea di una comunità educativa nella quale ciascuno può contribuire, secondo le proprie possibilità, al benessere collettivo.

“Questa donazione è la prova che, quando la comunità lavora insieme, è possibile offrire risposte reali ai bisogni delle famiglie. A nome di tutto il Consiglio, esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento”, hanno dichiarato Valeria Versaci e Massimo Lamberti Castronuovo.

Buoni assegnati con criteri di equità e nel rispetto della privacy

L’assegnazione dei 50 buoni per le divise scolastiche è avvenuta seguendo criteri di equità e trasparenza stabiliti dai coordinatori di classe, nel pieno rispetto della riservatezza delle famiglie coinvolte. Una modalità scelta per garantire che il sostegno raggiungesse gli alunni individuati attraverso procedure attente alle diverse situazioni, senza esporre i beneficiari o creare distinzioni all’interno della comunità scolastica. L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII” ha rinnovato il proprio ringraziamento alla ditta Vitale Carlo Antonio per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle giovani generazioni, auspicando che iniziative analoghe possano continuare a rafforzare la collaborazione tra scuola e territorio. La donazione dei kit rappresenta così un esempio concreto di solidarietà e partecipazione, attraverso il quale un’impresa locale contribuisce a sostenere il diritto allo studio e a favorire un ambiente educativo fondato sull’inclusione, sull’uguaglianza e sulla condivisione delle responsabilità verso gli studenti e le loro famiglie.