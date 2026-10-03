Vigor Lamezia, quattro nuovi innesti e due addii: le ufficialità delle sei operazioni di mercato

Movimenti importanti in casa Vigor Lamezia, con due risoluzioni consensuali e quattro nuovi ingressi destinati a ridisegnare diversi reparti della rosa. La società biancoverde ha infatti ufficializzato la separazione da Jose Ordonez e Cristian Proietti, ringraziandoli per il lavoro svolto durante la loro esperienza a Lamezia, e contestualmente ha annunciato gli arrivi di Giuseppe Polizzi, Francesco Rodio, Antonio Manfredi e Gabriele Mazza. Un pacchetto di innesti che combina esperienza e prospettiva, con l’obiettivo di aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico e dare maggiore profondità alla squadra.

La Vigor Lamezia comunica di “aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Jose Ordonez e Cristian Proietti, che la Società ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata durante il periodo trascorso in biancoverde, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Due uscite che vengono accompagnate immediatamente dall’annuncio dei nuovi acquisti, attraverso i quali il club interviene tra porta, corsie esterne, centrocampo e reparto offensivo.

Esperienza tra i pali con Giuseppe Polizzi

Contestualmente, il club rende noto “l’ingaggio dell’esperto portiere Giuseppe Polizzi, l’esterno Francesco Rodio e gli under Antonio Manfredi e Gabriele Mazza. Nato a Palermo nel 1991, l’estremo difensore Polizzi ha collezionato numerose presenze tra i professionisti, vestendo le maglie di club importanti come Sorrento, Ancona, Montichiari, Rotonda e Sant’Agata per citarne alcuni. Arriva a Lamezia dopo la prima parte di stagione disputata da titolare e leader nello spogliatoio del Partinicaudace.” Polizzi porta dunque in biancoverde un bagaglio di esperienza costruito in diverse categorie e un profilo già abituato a ricoprire un ruolo importante all’interno dello spogliatoio.

Rodio rinforza la fascia, Manfredi aggiunge qualità a centrocampo

“Classe 2001, nato a Crotone, Rodio è un terzino ed esterno che si distingue per spinta e duttilità tattica. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, il calciatore vanta già un bagaglio d’esperienza importante, con oltre 110 presenze collezionate tra i campionati di Serie C e Serie D: Pro Vercelli, Fermana, Alma Juventus Fano, Viterbese, Acireale e Poggibonsi.” Un profilo giovane ma già rodato, capace di offrire più soluzioni sulle corsie e di adattarsi a differenti sistemi di gioco. La Vigor inserisce così in organico un esterno che, nonostante l’età, ha già maturato una lunga esperienza tra professionismo e Serie D.

“Centrocampista classe 2008, Manfredi è un profilo di prospettiva. Cresciuto nei settori giovanili professionistici ed in particolare nel vivaio del Cosenza Calcio, il giovane mediano è un calciatore versatile, in grado di ricoprire sia il ruolo di regista davanti alla difesa sia quello di mezzala d’inserimento”. Antonio Manfredi rappresenta quindi un investimento in prospettiva per il centrocampo biancoverde, con caratteristiche che gli consentono di essere utilizzato sia in posizione più bassa sia in una zona di campo maggiormente orientata agli inserimenti.

“In attacco, arriva, il pari età Gabriele Mazza. Esterno offensivo che permetterà di incrementare, nel reparto avanzato, le opzioni a disposizione del mister”. Anche il reparto offensivo viene quindi ampliato con un altro classe 2008, chiamato a garantire una soluzione ulteriore sulle fasce e ad aumentare la concorrenza nel settore avanzato. “La società rivolge a Giuseppe (nr 25), Francesco (nr 28), Antonio (nr 20) e Gabriele (nr 31) un caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde e i migliori auguri di buon lavoro per la nuova avventura professionale”.