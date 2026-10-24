Vibo Valentia, i sapori del territorio protagonisti al Festival del Sud: degustazioni e spazio ai giovani

I prodotti tipici del Vibonese protagonisti della nona edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa, la rassegna culturale promossa dalla Fondazione Valentia che coinvolge la città di Vibo Valentia e altri centri della provincia. Tra i partner della manifestazione figura anche il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, che ha contribuito all’iniziativa valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere e degustare gratuitamente alcuni dei prodotti più rappresentativi del territorio. Nella giornata inaugurale di ieri, venerdì 23 ottobre, gli spazi del complesso monumentale del Valentianum hanno ospitato uno stand dedicato ai sapori della tradizione, con prodotti forniti direttamente dalle aziende aderenti al Distretto. Dal vino alla ‘nduja, fino alle conserve alimentari, le specialità locali hanno accompagnato gli appuntamenti culturali della manifestazione, riscuotendo apprezzamento tra i partecipanti e gli ospiti presenti. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per mettere in relazione la promozione culturale con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e delle attività imprenditoriali del territorio.

Degustazioni gratuite al Valentianum con le eccellenze agroalimentari del Vibonese

La partecipazione del Distretto del Cibo ha arricchito il programma del Festival del Sud con un’esperienza dedicata alla scoperta delle produzioni locali. All’interno del complesso monumentale del Valentianum, lo stand delle degustazioni gratuite ha proposto una selezione di prodotti messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del Distretto, offrendo ai visitatori un assaggio delle tradizioni gastronomiche del territorio rurale vibonese. Tra le specialità presenti figuravano il vino, la ‘nduja e diverse conserve alimentari, espressioni di un patrimonio produttivo strettamente legato alla storia e all’identità della provincia. Ad accogliere personalmente gli ospiti è stata la presidente del Distretto del Cibo, Luisa Caronte, che ha sottolineato il significato della collaborazione con la Fondazione Valentia. La presenza del Distretto si inserisce in una manifestazione che, oltre agli appuntamenti culturali, dedica attenzione ai siti storici e monumentali, al paesaggio rurale, alla natura e alle produzioni tipiche, valorizzando le diverse risorse del territorio attraverso un programma articolato su tre giornate.

Luisa Caronte: “Fondamentale valorizzare le risorse e creare occasioni di crescita”

La presidente Luisa Caronte ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento del Distretto del Cibo nel Festival del Sud, evidenziando come iniziative di questo tipo possano favorire il dialogo tra realtà culturali, produttive e sociali. Particolare apprezzamento è stato rivolto alla scelta degli organizzatori di dedicare spazio non soltanto al patrimonio storico e monumentale di Vibo Valentia, ma anche alle risorse naturali e alle tradizioni agroalimentari della provincia. Per Caronte, la valorizzazione del territorio passa attraverso la capacità di costruire collaborazioni e mettere in rete esperienze differenti, offrendo occasioni di incontro e confronto che possano tradursi in opportunità concrete per la comunità. In questa prospettiva, il contributo delle aziende aderenti al Distretto rappresenta un elemento importante del percorso di promozione delle eccellenze locali.

“Crediamo fortemente in progetti come quello promosso dalla Fondazione Valentia che puntano a regalare occasioni di dialogo, confronto e crescita al territorio attraverso i suoi punti di forza. Nel programma di quest’anno abbiamo apprezzato l’attenzione rivolta ai siti storici e monumentali della città, ma anche al paesaggio rurale e alla natura e, nondimeno, alle produzioni tipiche che hanno trovato posto nell’offerta delle tre giornate. Ciò che mi piace di più evidenziare, tuttavia, è il protagonismo dei tanti giovani che la Fondazione ha saputo coinvolgere: dagli studenti che hanno affollato le sale durante gli eventi, ai tanti volontari che si sono spesi per la riuscita della manifestazione e a tutti quelli che vi hanno partecipato con interesse e curiosità. Senza contare i giovani produttori che hanno avuto modo di presentare le loro attività negli spazi messi a loro disposizione dagli organizzatori. Sono loro l’immagine più bella, ed è da qui che dobbiamo ripartire: da queste energie e da queste occasioni di crescita comune che ci aiutano a costruire relazioni e opportunità. Di questo ringrazio la Fondazione Valentia e il suo presidente Anthony Lo Bianco. Resto fortemente convinta che attraverso la collaborazione e una comune prospettiva, le straordinarie risorse del nostro territorio possano trasformarsi in nuove opportunità di benessere per l’intera comunità”.

Giovani, cultura e imprese locali al centro del Festival del Sud

Uno degli aspetti maggiormente valorizzati dalla presidente del Distretto del Cibo riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle attività della manifestazione. Gli studenti che hanno partecipato agli incontri, i volontari impegnati nell’organizzazione e i giovani produttori che hanno potuto presentare le proprie attività rappresentano, secondo Caronte, un segnale positivo per il futuro del territorio. La possibilità di mettere in contatto il mondo della cultura con quello della produzione agroalimentare contribuisce infatti a creare spazi di confronto e a dare visibilità alle realtà imprenditoriali locali. Il Festival del Sud si propone così anche come occasione per promuovere il protagonismo giovanile, valorizzando competenze, iniziative e percorsi professionali legati alle risorse della provincia vibonese. La partecipazione delle aziende del Distretto, attraverso le degustazioni gratuite e la presentazione delle produzioni tipiche, ha consentito di affiancare agli appuntamenti culturali un’esperienza diretta delle tradizioni gastronomiche locali, rafforzando il legame tra identità territoriale e attività economiche.

La collaborazione tra il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese e la Fondazione Valentia, presieduta da Anthony Lo Bianco, conferma dunque l’importanza di iniziative capaci di riunire cultura, patrimonio storico, paesaggio e produzioni agroalimentari. La nona edizione del Festival del Sud – Valentia in Festa offre un’occasione di promozione delle eccellenze del territorio e di partecipazione per studenti, volontari e giovani imprenditori. Per la presidente Luisa Caronte, proprio dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo produttivo possono nascere nuove opportunità di sviluppo e benessere per la comunità. Un obiettivo che trova espressione nella presenza del Distretto all’interno della manifestazione, dove i prodotti della tradizione vibonese diventano non soltanto protagonisti delle degustazioni, ma anche strumenti per raccontare e valorizzare l’identità economica, culturale e sociale del territorio.