Vibo Valentia, al porto la sicurezza è affidata a una squadra tutta al femminile: assemblea sindacale e nuove rappresentanti

Nel porto di Vibo Valentia c’è una realtà lavorativa tutta al femminile che svolge un compito particolarmente delicato per la sicurezza delle attività marittime. Si tratta delle giovani donne della MG Guardie ai Fuochi, impegnate nel servizio di vigilanza antincendio all’interno dello scalo portuale cittadino, anche durante le operazioni di movimentazione di merci pericolose. Una squadra composta esclusivamente da lavoratrici del territorio, che negli anni hanno maturato competenze ed esperienza in un settore caratterizzato da elevati livelli di specializzazione e responsabilità. Proprio queste professioniste sono state protagoniste di un’assemblea sindacale organizzata dalla FILT CGIL presso la sede della CGIL di Vibo Valentia, alla quale ha partecipato il 100% delle dipendenti della società. Un incontro dedicato alle condizioni di lavoro, alle tutele e al mantenimento degli standard di sicurezza, conclusosi con l’elezione delle figure di rappresentanza sindacale e dei lavoratori per la sicurezza.

Un servizio essenziale per la sicurezza del porto svolto esclusivamente da giovani donne

La particolarità della MG Guardie ai Fuochi di Vibo Valentia è rappresentata dalla composizione interamente femminile del personale impiegato in un’attività che richiede preparazione, esperienza e attenzione costante alle procedure di sicurezza. Le lavoratrici, tutte giovani donne del territorio, operano all’interno dello scalo portuale cittadino, contribuendo alla gestione in sicurezza delle operazioni più delicate, soprattutto quelle che riguardano la movimentazione di merci pericolose. Si tratta di mansioni che richiedono competenze specifiche, maturate nel corso degli anni attraverso l’esperienza professionale, e che rivestono un’importanza significativa per il funzionamento delle attività portuali. La FILT CGIL considera questa realtà un modello virtuoso di occupazione femminile qualificata, capace di dimostrare come anche in settori tradizionalmente caratterizzati da attività ad alto rischio le donne possano ricoprire ruoli di particolare responsabilità. Il sindacato richiama quindi l’attenzione sulla necessità di valorizzare queste professionalità, tutelando le condizioni di lavoro e riconoscendo il contributo offerto alla sicurezza e all’economia marittima locale.

Assemblea FILT CGIL a Vibo Valentia: partecipazione del 100% delle lavoratrici

L’assemblea si è svolta presso la sede della CGIL di Vibo Valentia, alla presenza della segretaria CGIL Area Vasta Nadia Fortuna, del segretario Domenico Laganà e del segretario generale della FILT Salvatore Larocca. L’incontro ha registrato la partecipazione di tutte le lavoratrici della società MG, un dato che evidenzia il coinvolgimento del personale nelle questioni legate alla rappresentanza e alla tutela dei propri diritti. Nel corso del confronto sono state affrontate le principali dinamiche dell’attività quotidiana, con particolare attenzione all’organizzazione del lavoro, alle garanzie per le dipendenti e alle condizioni necessarie per mantenere elevati standard di sicurezza. Il dibattito, descritto come costruttivo e approfondito, ha consentito di esaminare le esigenze delle lavoratrici e l’importanza di strutturare un dialogo stabile con l’azienda. La natura del servizio svolto, strettamente collegata alla prevenzione dei rischi nelle operazioni portuali, rende infatti centrale il tema della sicurezza, accanto alla necessità di garantire adeguate tutele professionali e sindacali.

Elette le rappresentanze sindacali e per la sicurezza sul lavoro

Uno dei risultati principali dell’assemblea è stata l’elezione delle figure di rappresentanza interna, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione delle lavoratrici e rendere più strutturato il confronto con la società. Al termine dell’incontro sono state formalmente individuate e nominate la figura del Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) e quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Due incarichi che assumono particolare rilievo in un ambiente operativo come quello portuale, dove la tutela dei diritti e il rispetto delle misure di prevenzione costituiscono aspetti fondamentali dell’attività lavorativa. La costituzione delle rappresentanze interne segna un passaggio importante nel percorso sindacale delle dipendenti della MG Guardie ai Fuochi, offrendo strumenti di interlocuzione con l’azienda sulle questioni organizzative e sulle esigenze del personale. Per la FILT CGIL, la partecipazione unanime all’assemblea e l’elezione delle rappresentanze confermano la volontà delle lavoratrici di consolidare il proprio ruolo all’interno di una realtà professionale considerata significativa per l’intero territorio vibonese.

La FILT CGIL: “Un presidio di legalità, competenza e occupazione femminile da valorizzare”

Il sindacato sottolinea il valore della realtà rappresentata dalle lavoratrici della MG Guardie ai Fuochi, evidenziando come l’esperienza maturata nello scalo di Vibo Valentia costituisca un esempio di professionalità femminile in un settore caratterizzato da attività complesse e da responsabilità elevate. “Siamo di fronte a una realtà di fondamentale importanza — sottolinea la FILT CGIL — che dimostra come il lavoro ad alta specializzazione e ad alto rischio possa essere governato con assoluta professionalità da giovani donne della nostra terra. Un presidio di legalità, competenza e occupazione femminile che va valorizzato e tutelato in ogni sede”. Una posizione che richiama l’importanza di riconoscere il contributo delle lavoratrici non soltanto dal punto di vista occupazionale, ma anche per il ruolo ricoperto nella sicurezza delle attività portuali. La presenza di una squadra composta interamente da giovani donne del territorio viene indicata come un’esperienza significativa, capace di coniugare occupazione locale, competenze specialistiche e responsabilità professionale. L’assemblea sindacale rappresenta quindi un’occasione per dare visibilità a questa realtà e rafforzare gli strumenti di tutela delle persone che vi operano.

Con la nomina delle rappresentanze sindacali e per la sicurezza, si apre una nuova fase di confronto per le dipendenti della MG Guardie ai Fuochi, chiamate quotidianamente a garantire un servizio essenziale all’interno del porto di Vibo Valentia. Il percorso avviato dalla FILT CGIL punta a consolidare le tutele, favorire il dialogo con l’azienda e mantenere alta l’attenzione sulle condizioni operative di un settore nel quale la sicurezza rappresenta una priorità. Al tempo stesso, l’iniziativa evidenzia il valore di un’esperienza di occupazione femminile altamente specializzata, sviluppatasi grazie alle competenze e alla professionalità di giovani donne del territorio. Una realtà che il sindacato intende continuare a valorizzare e tutelare, riconoscendone il ruolo per le attività portuali e per il tessuto economico e occupazionale della città.