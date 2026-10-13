Viaggio nella Calabria di Edward Lear: a Reggio l’aperitivo letterario con Raffaele Gaetano

Un viaggio nella Calabria dell’Ottocento attraverso gli occhi di Edward Lear, il celebre paesaggista e scrittore inglese che ha lasciato un’importante testimonianza artistica e letteraria del territorio. Domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 18:30, gli spazi dell’Associazione culturale Salerosa, in via Emilio Cuzzocrea 23, a Reggio Calabria, ospiteranno la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore e saggista Raffaele Gaetano, intitolato “Il taccuino ritrovato. Un’intervista immaginaria a Edward Lear”, pubblicato da Laruffa Editore. L’appuntamento offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire una delle figure più affascinanti della cultura europea del XIX secolo e il suo particolare rapporto con la Calabria, attraverso un incontro che intreccerà letteratura, arte, memoria e valorizzazione del patrimonio culturale regionale. La serata inaugurerà inoltre un nuovo format conviviale, pensato per avvicinare i lettori agli autori in un contesto informale, favorendo il dialogo e la condivisione.

Edward Lear e la Calabria: il racconto di un viaggio attraverso il tempo

Al centro della presentazione ci sarà la figura di Edward Lear, artista e scrittore inglese dell’Ottocento, noto per i suoi paesaggi e per le testimonianze dei viaggi che lo portarono a conoscere e rappresentare anche la Calabria. Attraverso i suoi celebri diari e gli scorci illustrati, Lear ha contribuito a tramandare immagini e descrizioni del territorio calabrese, lasciando un’eredità culturale che continua a suscitare interesse. Nel suo nuovo libro, Raffaele Gaetano sceglie un originale espediente narrativo: quello di un’intervista immaginaria attraverso la quale restituire idealmente la parola al viaggiatore inglese, ricostruendone lo sguardo attento e suggestivo sui paesaggi della regione. Ne nasce un dialogo a ritroso nel tempo, nel quale la dimensione letteraria si intreccia con quella artistica e territoriale, offrendo una nuova occasione per riflettere sul valore delle testimonianze lasciate da Lear e sul legame che il paesaggista instaurò con la Calabria. L’opera, edita da Laruffa Editore, propone così una rilettura della sua esperienza attraverso una forma narrativa che mette in relazione passato e presente.

Elisabetta Marcianò dialoga con l’autore: al via gli aperitivi letterari di Salerosa

A condurre l’incontro e a dialogare con Raffaele Gaetano sarà la giornalista Elisabetta Marcianò, che accompagnerà il pubblico in un approfondimento dedicato ai retroscena del volume, alla figura di Edward Lear e all’eredità culturale che il viaggiatore inglese ha lasciato nella regione. La presentazione rappresenterà anche il primo appuntamento del format aperitivo con l’autore, un’iniziativa pensata per unire il piacere della lettura e del confronto culturale a un momento di condivisione informale. La cornice dell’Associazione culturale Salerosa offrirà così uno spazio di incontro tra scrittori e lettori, nel quale la conversazione attorno ai libri potrà svilupparsi in un’atmosfera conviviale. L’evento è promosso dall’Associazione culturale Salerosa Bistrot, in collaborazione con Laruffa Editore, e si svolgerà domenica 18 ottobre, dalle ore 18:30, nella sede di via Emilio Cuzzocrea 23 a Reggio Calabria. Un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire il rapporto tra letteratura, arte e territorio attraverso il racconto di una delle figure che hanno contribuito a far conoscere i paesaggi calabresi oltre i confini regionali.