Via Circuito a Torre Faro intitolata alla memoria di Giulia Scimone: la VI Circoscrizione approva all’unanimità la proposta

Intitolare via Circuito, a Torre Faro, alla memoria di Giulia Scimone. È la proposta approvata all’unanimità questa mattina dal Consiglio della VI Circoscrizione. L’atto di indirizzo che impegna il sindaco e la Giunta comunale ad avviare il percorso necessario per dare seguito all’intitolazione è stato sottoscritto da tutti i consiglieri e dal presidente Sacha Cardile. “La proposta condivisa da tutto il Consiglio della VI Circoscrizione rappresenta un’azione concreta per onorare il ricordo di Giulia e mantenerlo vivo nella comunità e nei luoghi a cui apparteneva. Ma il ricordo deve diventare occasione di riflessione e contribuire a rafforzare una consapevolezza collettiva sull’importanza della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della cultura della legalità.

Sono temi sui quali la nostra Amministrazione lavora da anni, attraverso interventi per rendere le infrastrutture più sicure e iniziative di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani e al mondo della scuola, anche attraverso l’attività degli assessorati alle Politiche giovanili e alle Politiche scolastiche. Daremo seguito a proposta con l’impegno di continuare a lavorare affinché possa trovare concreta realizzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa”, ha dichiarato il Sindaco Federico Basile.

L’iter per l’intitolazione dovrà rispettare quanto previsto dalla legge n. 1188 del 1927, che stabilisce, in via ordinaria, il decorso di dieci anni dalla morte della persona a cui si intende dedicare una strada. La stessa normativa prevede tuttavia la possibilità di derogare a tale termine in presenza di casi eccezionali, previa autorizzazione della Prefettura.

“Sono orgoglioso che il Consiglio della VI Circoscrizione abbia condiviso e approvato all’unanimità questa proposta che ho voluto sottoscrivere anche io come presidente. È un primo segnale importante di sensibilità e responsabilità da parte di tutta la comunità istituzionale del territorio unità dalla volontà di non disperdere la memoria di Giulia. Questa è un’occasione per promuovere una cultura della legalità, del rispetto delle regole e della sicurezza stradale. Vogliamo che questo sia un primo passo per trasformare il ricordo in un messaggio concreto per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni, affinché tragedie come questa non si ripetano”, dichiara il presidente della VI Circoscrizione, Sacha Cardile.

Nel corso della seduta sono stati affrontati anche altri due punti. Il primo ha riguardato la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo Evemero da Messina, firmato dalla dirigente scolastica Angela Mancuso. L’accordo punta a rafforzare la collaborazione tra Circoscrizione e scuola, con iniziative che riguardano l’indirizzo musicale, l’utilizzo degli impianti sportivi, i progetti extracurriculari e il supporto alle attività Erasmus e didattiche.

Approvato all’unanimità anche l’atto di indirizzo sul Piano di manutenzione dei torrenti della VI Circoscrizione, con la richiesta di programmare e completare gli interventi di pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua. In questi giorni i mezzi sono già al lavoro sul torrente Guardia. L’obiettivo è estendere gli interventi a tutti i torrenti del territorio circoscrizionale.