Verbicaro Wine Festival: due giorni per scoprire il borgo del Pollino attraverso il vino

A Verbicaro la cultura del vino appartiene alla storia del paese e alla vita della sua comunità. Da questo legame nasce il Verbicaro Wine Festival, che sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 animerà il borgo tirrenico del Pollino. Ideata e organizzata dall’Associazione Prosit ETS, la manifestazione è realizzata a valere su Avviso pubblico regionale “Sostegno e promozione turistica e culturale” (D.D.G. n. 8026 del 04/06/2025), e gode quindi del patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Verbicaro.

L’iniziativa invita a conoscere il territorio attraverso le sue produzioni e l’incontro con chi ne custodisce la tradizione. Sabato 3 ottobre sarà dedicato alla biodiversità. Dopo l’apertura istituzionale e la presentazione della sottozona Verbicaro, il confronto con il Consorzio Terre di Cosenza e i divulgatori ARSAC permetterà di approfondire le caratteristiche delle produzioni locali e il ruolo dell’Azienda Regionale nella tutela della varietà di specie, patrimonio naturale e dell’apicoltura. Nel corso del pomeriggio, la conoscenza del vino passerà anche dall’esperienza diretta: i wine corner e il banco sensoriale “Dall’uva al vino” offriranno occasioni di degustazione, mentre gli stand gastronomici e lo showcooking racconteranno i sapori del territorio.

L’aperitivo con cocktail a base di vino accompagnerà il passaggio alla serata, dedicata all’omaggio a De André e al DJ set. Domenica 4 ottobre lo sguardo si sposterà sul marketing e sulle opportunità per la filiera. La mattinata offrirà un primo approccio al vino e alle basi della sommellerie; nel pomeriggio, alle attività creative per i bambini si affiancheranno approfondimenti sulle strategie di mercato e sulle collaborazioni tra marchi.

Tra le esperienze della giornata, la degustazione nei catùv porterà i visitatori nelle cantine tradizionali del paese, con gli assaggi delle produzioni locali accompagnati dalla musica. Il talk “Agri Visioni” allargherà il confronto all’innovazione in agricoltura e alla valorizzazione del territorio, mettendo in relazione competenze ed esperienze diverse. La giornata proseguirà tra proposte gastronomiche e showcooking, fino all’aperitivo con liquori locali e musica acustica.

La conclusione del festival sarà affidata, domenica sera, a “Una Storia Unica“: sul palco Banco del Mutuo Soccorso, Of New Trolls e Le Orme feat. Bernardo Lanzetti, per una serata dedicata alla storia del rock progressivo italiano. La scelta di ottobre punta a richiamare visitatori anche oltre la stagione estiva e a far conoscere Verbicaro come destinazione di turismo enogastronomico. Il progetto dedica attenzione all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

Il partenariato del progetto riunisce Officine delle Idee, GAL Riviera dei Cedri, Associazione Apicultura, Associazione Teniamoci per Mano, Cooperativa Viticoltori di Verbicaro, Azienda Agricola Silvestri e Verbicaro Viti e Vini s.r.l. La direzione artistica è curata da Antonio Blandi per Officine delle Idee. Main sponsor dell’evento sono Callipo, BCC Calabria Nord e Deroma.