Vannacci ironizza sull’arrivo di De Luca nel centrodestra: “Una bella ammucchiata, c’è perfino Rizzo”

Si accende il confronto politico nel centrodestra attorno alle nuove alleanze e al ruolo di Roberto Vannacci. Da una parte Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, che rivendica il contributo del proprio movimento al rafforzamento della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Dall’altra il generale, leader di Futuro Nazionale, che replica alle critiche della presidente del Consiglio e ironizza sull’allargamento dello schieramento, parlando di una “bella ammucchiata”. Al centro del confronto ci sono le prospettive del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche e la competizione per conquistare consensi, in particolare tra gli elettori che guardano al movimento di Vannacci.

De Luca: “stiamo fermando la fuga di voti verso Vannacci”

Il leader di Sud chiama Nord interviene sui social per ribadire le ragioni dell’accordo nazionale con il centrodestra, sottolineando il ruolo del progetto Sindaci d’Italia nell’allargamento della coalizione. De Luca evidenzia soprattutto l’adesione di amministratori locali provenienti dal centrosinistra, considerandola un elemento importante della strategia politica del suo movimento. “Lavoriamo per allargare il consenso del centrodestra guidato da Giorgia Meloni, anche grazie ai tanti amministratori di centrosinistra che aderiscono al progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. Inoltre i dati dicono che stiamo fermando la fuga di voti verso Vannacci. Zero polemiche”, afferma De Luca.

Vannacci risponde a Meloni e attacca i nuovi alleati del centrodestra

Di segno opposto le dichiarazioni di Roberto Vannacci, intervenuto durante la trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. Il leader di Futuro Nazionale risponde alle parole di Giorgia Meloni, che lo ha accusato di voler favorire una sconfitta elettorale del centrodestra e di essersi collocato, nei fatti, in un campo di opposizione particolarmente ampio. “Meloni dice che voglio far perdere il centrodestra e che sto nel campo larghissimo? Io rispondo chiedendole come mai lei voglia far vincere il centrosinistra. Sicuramente non sto in quel campo e mi pare piuttosto che a destra ci sia una bella ammucchiata: si sono aggiunti Cateno De Luca e perfino Rizzo, che andava in giro col pugno chiuso…”, dichiara Vannacci.