Ursula von der Leyen è arrivata in Sicilia: atterrata a Catania per gli Study Days del PPE a Taormina

Ursula von der Leyen è arrivata in Sicilia. Il presidente della Commissione europea è atterrata oggi, lunedì 12 ottobre, alle ore 13:54 all’aeroporto di Catania, per prendere parte agli Study Days del Gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), organizzati a Taormina. Ad accogliere la presidente al suo arrivo nello scalo etneo è stato l’eurodeputato Marco Falcone, insieme ad alcune delle principali autorità istituzionali del territorio: il prefetto di Catania Pietro Signoriello, il vicesindaco Massimo Pesce e il questore Giuseppe Bellassai.

Von der Leyen in Sicilia per gli incontri del Partito Popolare Europeo

La presenza di Ursula von der Leyen nell’Isola è legata agli Study Days del Gruppo PPE, appuntamento che porta a Taormina il confronto politico tra gli esponenti della formazione europea. Il presidente della Commissione europea partecipa all’iniziativa in una delle località più conosciute della Sicilia, scelta per ospitare gli incontri del gruppo parlamentare. L’arrivo a Catania rappresenta il primo momento della visita siciliana di von der Leyen, prima della partecipazione agli appuntamenti previsti a Taormina.