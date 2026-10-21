Università Mediterranea, conversazione sul tema “Caratteri idro-geomorfologici ed ecologici delle fiumare d’Aspromonte” | INFO

Il 22 ottobre p.v. alle ore 17,30 – presso il salone delle conferenze del collegio universitario dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria alla via Roma n°6 – avrà luogo una conversazione sul tema “Caratteri idro-geomorfologici ed ecologici delle fiumare d’Aspromonte: dal paesaggio lessicale al sistema naturale”, tenuta dal Prof. Giuseppe Bombino. Tale iniziativa sarà l’occasione per presentare al pubblico uno Studio condotto dal Relatore con riferimento alla Fiumara dell’Amendolea, appena pubblicato su Geomorphology, che ha evidenziato come il peculiare e iconografico aspetto del corso d’acqua dipenda intimamente dal contributo di sedimenti provenienti dalla Frana Colella, collocata nell’omonimo vallone a monte del bacino idrografico. Si tratta di una delle frane più grandi d’Europa, il cui dinamismo consente di comprendere il parossistico comportamento idro-geologico delle Fiumare d’Aspromonte

L’evento, organizzato con la collaborazione della Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra e dell’associazione “Gruppo Escursionisti d’Aspromonte”, è un’occasione per appurare i caratteri idro-geomorfologici ed ecologici di questi corsi d’acqua, attraverso un racconto che coniuga conoscenze scientifiche ed esperienza sul campo.