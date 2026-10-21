Università Mediterranea, conversazione sul tema “Caratteri idro-geomorfologici ed ecologici delle fiumare d’Aspromonte” | INFO

Giovedì 22 ottobre, all’Università Mediterranea, il professor Giuseppe Bombino presenterà uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Geomorphology che rivela il legame tra la gigantesca Frana Colella e le caratteristiche della Fiumara dell’Amendolea. Un viaggio tra geologia, natura e paesaggio per comprendere il comportamento dei corsi d’acqua dell’Aspromonte

Università Mediterranea

Il 22 ottobre p.v. alle ore 17,30 – presso il salone delle conferenze del collegio universitario dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria alla via Roma n°6 – avrà luogo una conversazione sul tema “Caratteri idro-geomorfologici ed ecologici delle fiumare d’Aspromonte: dal paesaggio lessicale al sistema naturale”, tenuta dal Prof. Giuseppe Bombino. Tale iniziativa sarà l’occasione per presentare al pubblico uno Studio condotto dal Relatore con riferimento alla Fiumara dell’Amendolea, appena pubblicato su Geomorphology, che ha evidenziato come il peculiare e iconografico aspetto del corso d’acqua dipenda intimamente dal contributo di sedimenti provenienti dalla Frana Colella, collocata nell’omonimo vallone a monte del bacino idrografico. Si tratta di una delle frane più grandi d’Europa, il cui dinamismo consente di comprendere il parossistico comportamento idro-geologico delle Fiumare d’Aspromonte

L’evento, organizzato con la collaborazione della Sezione di Reggio Calabria di Italia Nostra e dell’associazione “Gruppo Escursionisti d’Aspromonte”, è un’occasione per appurare i caratteri idro-geomorfologici ed ecologici di questi corsi d’acqua, attraverso un racconto che coniuga conoscenze scientifiche ed esperienza sul campo.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google