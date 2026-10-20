Università della Calabria, il Rettore Greco presenta il bilancio del 2026: risultati e sfide per il futuro

L’Università della Calabria si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della vita comunitaria dell’Ateneo. Il prossimo 30 ottobre, alle ore 11:30, in Aula Caldora, il Rettore Gianluigi Greco presenterà alla comunità accademica il resoconto dell’anno di mandato appena concluso: un’occasione per fare il punto sul cammino compiuto, condividere i traguardi raggiunti e delineare le prospettive future dell’Ateneo.

Ad aprire i lavori sarà proprio la relazione del Rettore, che ripercorrerà le azioni portate avanti nel 2026 e i risultati ottenuti nelle principali aree strategiche, dalla formazione alla ricerca, dall’internazionalizzazione all’impatto sul territorio. Al suo fianco, ciascuno per la propria area di competenza, interverranno i prorettori Stefano Curcio, Fabio Bruno ed Elvira Brunelli, per illustrare lo stato di attuazione del Piano Strategico.

Sul fronte della formazione, si darà conto del consolidamento di un’offerta didattica sempre più attrattiva per gli studenti e dell’impegno per il diritto allo studio. Ampio spazio sarà dedicato alla ricerca scientifica, che conferma una notevole capacità di attrarre finanziamenti competitivi e un eccezionale posizionamento nazionale e internazionale. Saranno inoltre presentate le numerosissime iniziative di collaborazione con la società sviluppate nel corso dell’anno: dalle sinergie con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza al sostegno del trasferimento tecnologico e dell’imprenditorialità. Non mancherà, infine, un approfondimento sul Centro Residenziale e sui progetti di riqualificazione degli spazi del Campus.

Nella seconda parte della giornata ci sarà poi spazio per un momento di affetto e riconoscenza, dedicato al personale docente e tecnico-amministrativo che ha concluso nell’ultimo anno il proprio percorso lavorativo in Ateneo. L’Università consegnerà una pergamena personalizzata a ciascuno, quale gesto simbolico di gratitudine a chi ha contribuito con passione ed entusiasmo alla crescita della comunità universitaria.