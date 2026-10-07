“Una Manovra per la Vita” torna nel cuore di Reggio Calabria: l’evento dedicato alle manovre salvavita pediatriche | INFO

Torna a Reggio Calabria “Una Manovra per la Vita”, l’iniziativa della SIMEUP – Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, dedicata alla diffusione delle manovre salvavita e della cultura del primo soccorso pediatrico. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30, a Piazza De Nava, nel cuore di Reggio Calabria, di fronte al Museo Archeologico Nazionale. Un’edizione particolarmente dedicata alle famiglie, fortemente voluta dalla Presidente regionale SIMEUP, dott.ssa Maria Rosa Calafiore, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, che ha scelto di affiancare alla formazione sulle manovre salvavita un’attenzione concreta anche alle esigenze dei genitori e dei bambini.

Imparare facendo: gesti semplici che possono fare la differenza

Durante il pomeriggio gli istruttori del Centro di Formazione Provinciale SIMEUP–HELP saranno gratuitamente a disposizione della cittadinanza per illustrare le manovre di disostruzione delle vie aeree e le principali procedure di primo soccorso pediatrico.

Non soltanto dimostrazioni: i partecipanti potranno provare direttamente le manovre sui manichini, confrontarsi con gli istruttori e acquisire familiarità con gesti e sequenze di intervento che è importante conoscere quando ci si trova davanti a un’emergenza che coinvolge un bambino.

È questo lo spirito di “Una Manovra per la Vita”: portare conoscenze e competenze fuori dagli ospedali, tra le persone, contribuendo a costruire una comunità più informata e consapevole.

“Di fronte a un’emergenza che coinvolge un bambino, sapere cosa fare nei primi istanti può fare la differenza – sottolinea la dott.ssa Maria Rosa Calafiore –. Il nostro impegno come professionisti della salute non può esaurirsi all’interno degli ospedali: abbiamo anche la responsabilità di trasferire conoscenze, promuovere prevenzione e aiutare le famiglie ad acquisire maggiore consapevolezza. “Una Manovra per la Vita” nasce proprio con questo obiettivo: rendere accessibili a tutti conoscenze semplici, ma preziose“.

Piazza De Nava, nel cuore della città, una scelta dal forte valore simbolico

Anche la scelta di Piazza De Nava assume un significato particolare. Uno dei luoghi più centrali e rappresentativi di Reggio Calabria, davanti al Museo Archeologico Nazionale, diventerà per un pomeriggio uno spazio aperto dedicato alla prevenzione e alla cultura del soccorso.

Proprio recentemente nella piazza è stata inaugurata una postazione pubblica dotata di defibrillatore, dedicata alla memoria dell’infermiere Silvio Favale. Una presenza che rende ancora più significativo ospitare nello stesso luogo una giornata dedicata alla diffusione delle conoscenze salvavita.

“Abbiamo voluto essere nel cuore di Reggio Calabria, in uno spazio aperto, centrale e vissuto dalle famiglie – prosegue Calafiore –. La presenza proprio in Piazza De Nava di un defibrillatore pubblico rappresenta inoltre un richiamo importante: gli strumenti salvavita devono essere accessibili, ma altrettanto importante è costruire comunità sempre più informate e consapevoli. La cultura dell’emergenza e della prevenzione deve entrare nei luoghi della nostra quotidianità“.

Un’area ludica perché la prevenzione sia davvero a misura di famiglia

Una delle caratteristiche di questa edizione sarà la particolare attenzione riservata ai più piccoli. Accanto alle postazioni dedicate alle manovre sarà infatti allestita un’area ludica con giochi sicuri, a cura dell’Associazione Ludica L’Elefante.

Una scelta che va oltre la semplice animazione e nasce dalla volontà di sostenere concretamente la genitorialità, permettendo a mamme e papà di partecipare alle attività formative portando con sé i propri bambini e trovando uno spazio pensato anche per loro.

“Se vogliamo davvero raggiungere i genitori dobbiamo anche metterli nelle condizioni di poter partecipare con serenità – evidenzia la Presidente regionale SIMEUP –. Aver pensato a uno spazio dedicato ai bambini significa partire dalle esigenze reali delle famiglie. Prendersi cura dell’infanzia significa anche sostenere chi, ogni giorno, si prende cura dei più piccoli“.

Una rete che mette gratuitamente tempo e competenze al servizio della comunità

L’iniziativa vede impegnati gli istruttori del Centro di Formazione Provinciale SIMEUP–HELP ed è realizzata con il prezioso sostegno di Corredino Sospeso dell’Associazione Pandora e dell’Associazione Ludica Lelefante.

Corredino Sospeso, in particolare, affianca da anni alla propria attività solidale progetti e iniziative dedicati a screening, prevenzione, formazione e informazione, con una particolare attenzione ai bambini, alla genitorialità e alle famiglie.

A unire le diverse realtà coinvolte è soprattutto una scelta comune: mettere gratuitamente a disposizione della comunità tempo, professionalità e competenze. Dagli istruttori alle associazioni e ai volontari, ciascuno contribuirà alla giornata senza costi per i partecipanti, affinché formazione e prevenzione possano essere realmente accessibili a tutti.

“È questa rete a dare ancora più valore alla giornata – conclude Calafiore –. Quando professionisti, istruttori, associazioni e volontari lavorano insieme con un obiettivo comune, la prevenzione diventa patrimonio della comunità. Il nostro invito è rivolto a tutti: venite, provate le manovre, fate domande. Anche pochi minuti dedicati ad apprendere un gesto corretto possono diventare un bagaglio prezioso da portare con sé“.

Un appuntamento aperto a tutti

“Una Manovra per la Vita” è rivolta a genitori, nonni, insegnanti, educatori, babysitter, caregiver e, più in generale, a chiunque viva o lavori accanto ai bambini. Non sono necessarie competenze sanitarie. L’obiettivo non è trasformare i cittadini in soccorritori professionisti, ma offrire loro l’opportunità di conoscere, vedere e provare gesti che possono essere determinanti, imparando al tempo stesso a riconoscere un’emergenza e ad attivare correttamente i soccorsi.

La partecipazione è completamente gratuita e non richiede prenotazione.

Una manovra per la vita

Domenica 11 ottobre 2026

dalle 16.30 alle 18.30

Piazza De Nava – Reggio Calabria, di fronte al Museo Archeologico Nazionale

Manovre di disostruzione e primo soccorso pediatrico con prove pratiche sui manichini

Area ludica con giochi sicuri per i bambini

Partecipazione gratuita e senza prenotazione

Il loro futuro. Le tue mani. Un gesto semplice.