Un produttore reggino sul palco della grande musica: Silvio Pacicca firma il successo di Nausica al fianco dei leggendari New Trolls

Il singolo "Maledetto amore" conquista consensi dalla critica e attenzione sulla stampa nazionale. Venerdì 30 ottobre la giovane artista sarà protagonista al Teatro dei Marsi di Avezzano insieme agli Of New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo

Silvio Pacicca

C’è anche il talento della produzione musicale di Reggio Calabria dietro il percorso artistico di Nausica Baldo, giovane cantante che sta ottenendo importanti consensi nel panorama musicale nazionale. A firmare e guidare la produzione artistica del suo progetto è infatti il reggino Silvio Pacicca, il cui lavoro è stato recentemente valorizzato anche dalla stampa cartacea, in particolare per il riscontro ottenuto dal singolo “Maledetto amore”. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre al Teatro dei Marsi di Avezzano, dove Nausica parteciperà come ospite straordinaria allo spettacolo degli Of New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo, inserito nella stagione musicale di Harmonia Novissima. Un’occasione che porterà il progetto artistico della giovane cantante su un palcoscenico prestigioso, accanto a protagonisti della storia della musica italiana, dando ulteriore visibilità al lavoro di produzione sviluppato a Reggio Calabria.

Il singolo “Maledetto amore” e il riconoscimento della stampa

Il percorso musicale di Nausica Baldo sta raccogliendo attenzione anche attraverso il singolo “Maledetto amore”, che ha ottenuto riscontri sulle piattaforme di streaming e consensi radiofonici. Il lavoro di produzione artistica firmato da Silvio Pacicca è stato espressamente citato in un articolo del giornalista Fabio Iuliano, pubblicato sulla stampa cartacea nella sezione Cultura & Spettacoli in vista del concerto di Avezzano. Il contributo del produttore reggino è stato così messo in evidenza nell’ambito di un progetto che unisce il talento della giovane interprete a un lavoro di studio e a collaborazioni professionali di rilievo. La partecipazione allo spettacolo degli Of New Trolls rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di Nausica, che si prepara a condividere il palco con Gianni Belleno e Nico Di Palo, portando dal lavoro discografico all’esibizione dal vivo un progetto che sta ottenendo crescente attenzione.

Silvio Pacicca: “Una soddisfazione enorme vedere riconosciuto il nostro lavoro”

Il produttore reggino Silvio Pacicca ha espresso soddisfazione per i riconoscimenti ottenuti dal progetto e per l’opportunità di partecipare a un appuntamento musicale di rilievo nazionale. “Vedere riconosciuto il nostro lavoro di produzione sulla stampa cartacea e accanto a una colonna portante della musica italiana come i New Trolls è una soddisfazione enorme,” dichiara Pacicca, sottolineando il valore di un percorso costruito attraverso la collaborazione tra artisti e professionisti del settore. “Questo risultato premia il talento, la passione e la determinazione di Nausica, ma anche la grande intesa con professionisti del calibro di Franco Schembri della Euroshoworld S.r.l. e la generosità di Gianni Belleno e degli Of New Trolls, che ci accolgono sul loro palco.” Parole che evidenziano il ruolo del lavoro di squadra nella crescita del progetto musicale e l’importanza delle collaborazioni che hanno accompagnato il percorso della giovane artista.

Dopo i riscontri ottenuti con il singolo “Maledetto amore”, il progetto proseguirà dunque con l’esibizione del 30 ottobre ad Avezzano e con i successivi appuntamenti dal vivo. La partecipazione di Nausica Baldo allo spettacolo degli Of New Trolls rappresenta una nuova occasione per valorizzare il lavoro artistico sviluppato insieme a Silvio Pacicca, confermando la presenza di professionalità reggine anche nei circuiti nazionali della musica d’autore. Un percorso nel quale la produzione musicale, le collaborazioni artistiche e l’attività dal vivo contribuiscono alla crescita di un progetto che dalla Calabria continua a farsi conoscere oltre i confini regionali.

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