Un pezzo di Reggio Calabria in Galles: i racconti del giornalista Emilio Buttaro emozionano Cardiff

“È stato bellissimo vedere la comunità italiana partecipare in maniera così numerosa e attiva all’evento che ha visto come protagonista il reggino Emilio Buttaro. I racconti legati ai suoi 40 anni di attività giornalistica e alle sue interviste ci hanno fatto rivivere un percorso stupendo. Per noi è stato davvero un grande onore e ringraziamo Emilio per aver scelto Cardiff come prima città del Regno Unito dove presentare la sua iniziativa“. Così Salvatore Varà, referente di MondoItaliano Cardiff al termine dell’evento di domenica scorsa dal titolo “Incontri Speciali in 40 anni di Bel Paese”.

All’iniziativa, svoltasi nei locali della Calabrisella Gelateria ha preso parte la viceconsole onoraria d’Italia a Cardiff, dottoressa Bruna Chezzi. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione di Volontariato MondoItaliano ed è stato moderato impeccabilmente dallo stesso Salvatore Varà anche lui reggino.

I racconti del giornalista hanno fatto brillare gli occhi ai numerosi presenti. Non sono mancati gli aneddoti legati a personaggi trasversali nel mondo come Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Luciano Pavarotti, Pippo Baudo, Adriano Celentano, Pelé, Maradona e Paolo Rossi. Immancabile l’applauso del pubblico alla fine di ogni racconto del cronista. Poi, Emilio Buttaro ha risposto in maniera brillante e simpatica alle domande dei presenti.

Nel corso della serata, il titolare del più antico ristorante di Cardiff, denominato “Giovanni`s” ha raccontato un significativo aneddoto legato a Luciano Pavarotti, ospite in passato del suo apprezzato locale.

La viceconsole onoraria di Cardiff ha spiegato: “eventi di questo tipo sono molto importanti qui nella capitale del Galles per la nostra comunità italiana. Ringrazio Emilio Buttaro perché ci ha dato la possibilità di rivivere un pezzetto di Italia attraverso la storia dei personaggi che ha raccontato”.

Alla fine, in un clima di festa il giornalista ha voluto ringraziare tutti i presenti: “in serate come queste davvero la realtà supera il sogno. Mai avrei immaginato tanti anni fa di intervistare così tanti personaggi e poi addirittura di raccontare questi incontri in giro per il mondo come è successo qui di fronte a un pubblico gentile e attento, in una capitale straordinaria come Cardiff, la città delle leggende. Ringrazio davvero tutti i presenti ed in particolare Salvatore Varà che vive da tanti anni all’estero ma sempre mantenuto un legame fortissimo con la Calabria. Durante i miei giorni a Cardiff ho davvero apprezzato le sue qualità umane e professionali ed anche la sua capacità di fare da collante tra tutte le realtà della comunità italiana presenti nella capitale gallese”.