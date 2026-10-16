“Un palco per la città”, il Metropolitano riaccende la scena: il 22 ottobre la presentazione | INFO

Dopo il successo della prima edizione, i pazzi dell’Amaca e i loro amici, supportati (e sopportati) dal DLF, ci riprovano con una nuova stagione di appuntamenti tra musica, recital, spettacoli teatrali e commedie. Il motto, del resto, è già tutto un programma: “siamo bravi, siamo belli, siamo come degli ombrelli“. E allora con o senza ombrelli, è tempo di tornare in scena!

Il 22 ottobre la presentazione della nuova rassegna

L’appuntamento con la conferenza stampa è fissato per giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 10.29, non un minuto più non un minuto meno, presso il salone del DopoLavoro Ferroviario (DLF) di Reggio Calabria, in via Caprera n. 2. A promuovere l’incontro è il DLF di Reggio Calabria, presieduto dal dott. Nino Malara, che presenterà la seconda rassegna 2026 del Cineteatro Metropolitano, intitolata Un palco per la città.

All’incontro interverranno lo stesso presidente Malara e Antonio Calabrò, direttore artistico del Cineteatro Metropolitano. Sarà proprio Calabrò a illustrare il progetto culturale della rassegna e ad anticipare che, come da tradizione, non mancheranno le sorprese. Nel corso della conferenza, il presidente Malara presenterà inoltre l’autonoma stagione teatrale del DLF.

Musica, parole e teatro: il programma fino a dicembre

Ideata, promossa e realizzata dal DLF di Reggio Calabria in collaborazione con il quotidiano Cult and social, Radio Touring e L’Amaca, la rassegna nasce con l’obiettivo di riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina, come spazio accessibile, plurale e partecipato. La direzione artistica è affidata ad Antonio Calabrò.

Il calendario accompagnerà il pubblico dall’autunno fino a ridosso del Natale, con proposte diverse per gusti e sensibilità.

Ecco il programma:

Ottobre

Sabato 24 ottobre, ore 18.30 – Recital: Leu scrivu comu nasciunu i palori, a cura del dott. A. Cafarelli – L’Amaca

Venerdì 30 ottobre, ore 21.00 – Concerto: Di necessità virtù. La chitarra di Django, con I Triggitani

Novembre

Sabato 7 novembre, ore 18.30 – Teatro: Letture ad alta voce, compagnia Maldiscena

Venerdì 13 novembre, ore 21.00 – Show: L’estate sta finendo, Velvet Noise Band – L’Amaca

Mercoledì 25 novembre, ore 18.30 – Teatro: Passo a due per i monologhi della vagina, con Adriana Eloise Cuzzocrea e Robert Piazzolla

Sabato 28 novembre, ore 19.00 – Concerto: Emilio sorridente LIVE, con Emilio Sorridente Band

Dicembre