Un imprenditore reggino: “aeroporto, riqualificazione e decoro, con Cannizzaro la città ha cambiato passo”

Un plauso convinto all’operato dell’amministrazione comunale e una spinta a proseguire sulla strada dello sviluppo economico e turistico. Arriva dall’imprenditore reggino Dario Salvatore Borrelli, un pieno attestato di stima nei confronti del Sindaco Cannizzaro per l’incisivo lavoro svolto dal mese di maggio, momento del suo insediamento, fino a oggi. Al centro della riflessione ci sono i dati positivi e tangibili che stanno ridisegnando le prospettive della città, trainati in particolar modo dal forte rilancio delle infrastrutture di collegamento.

“Da imprenditore che vive e investe ogni giorno in questo territorio – dichiara Borrelli – non posso che evidenziare con grande favore l’inversione di tendenza a cui stiamo assistendo da maggio a oggi. Il Sindaco Cannizzaro sta dimostrando una concretezza e una lungimiranza amministrativa fondamentali. Il vero cambio di passo è sotto gli occhi di tutti: penso soprattutto all’incredibile incremento del movimento di turisti registrato in questi mesi, reso possibile grazie al potenziamento e alle nuove rotte strategiche attivate presso l’aeroporto ‘Tito Minniti’. Vedere lo scalo reggino finalmente centrale e pienamente operativo rappresenta una boccata d’ossigeno e una risorsa inestimabile per tutto l’indotto locale“.

L’imprenditore aggiunge: “il lavoro svolto in questi primi mesi dall’amministrazione Cannizzaro è l’ennesima dimostrazione che, quando si creano le giuste sinergie e si punta sull’accessibilità del territorio, i risultati per l’economia reale arrivano. Come singolo operatore economico sono pronto a fare la mia parte, ma ci tenevo a ringraziare pubblicamente il Sindaco per quanto fatto finora. L’auspicio è che si continui a viaggiare con questa stessa determinazione: la strada intrapresa è quella giusta per dare a Reggio Calabria la visibilità e lo sviluppo che merita.

Cannizzaro sta dimostrando una concretezza e una capacità di ascolto che da tempo mancavano in questa città. Gli interventi di riqualificazione, l’attenzione al decoro urbano e l’apertura al dialogo con chi fa impresa sono segnali tangibili di una Reggio che vuole finalmente voltare pagina“.