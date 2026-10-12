Un imprenditore reggino: “aeroporto, riqualificazione e decoro, con Cannizzaro la città ha cambiato passo”

Un imprenditore reggino sottolinea come il lavoro effettuato dal nuovo sindaco in pochi mesi abbia permesso alla città di cambiare passo e voltare pagina rispetto al passato

Cannizzaro parla dal palco dopo vittoria Roscioli alle suppletive (1)
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Un plauso convinto all’operato dell’amministrazione comunale e una spinta a proseguire sulla strada dello sviluppo economico e turistico. Arriva dall’imprenditore reggino Dario Salvatore Borrelli, un pieno attestato di stima nei confronti del Sindaco Cannizzaro per l’incisivo lavoro svolto dal mese di maggio, momento del suo insediamento, fino a oggi. Al centro della riflessione ci sono i dati positivi e tangibili che stanno ridisegnando le prospettive della città, trainati in particolar modo dal forte rilancio delle infrastrutture di collegamento.

Da imprenditore che vive e investe ogni giorno in questo territorio – dichiara Borrelli – non posso che evidenziare con grande favore l’inversione di tendenza a cui stiamo assistendo da maggio a oggi. Il Sindaco Cannizzaro sta dimostrando una concretezza e una lungimiranza amministrativa fondamentali. Il vero cambio di passo è sotto gli occhi di tutti: penso soprattutto all’incredibile incremento del movimento di turisti registrato in questi mesi, reso possibile grazie al potenziamento e alle nuove rotte strategiche attivate presso l’aeroporto ‘Tito Minniti’. Vedere lo scalo reggino finalmente centrale e pienamente operativo rappresenta una boccata d’ossigeno e una risorsa inestimabile per tutto l’indotto locale“.

L’imprenditore aggiunge: “il lavoro svolto in questi primi mesi dall’amministrazione Cannizzaro è l’ennesima dimostrazione che, quando si creano le giuste sinergie e si punta sull’accessibilità del territorio, i risultati per l’economia reale arrivano. Come singolo operatore economico sono pronto a fare la mia parte, ma ci tenevo a ringraziare pubblicamente il Sindaco per quanto fatto finora. L’auspicio è che si continui a viaggiare con questa stessa determinazione: la strada intrapresa è quella giusta per dare a Reggio Calabria la visibilità e lo sviluppo che merita.

Cannizzaro sta dimostrando una concretezza e una capacità di ascolto che da tempo mancavano in questa città. Gli interventi di riqualificazione, l’attenzione al decoro urbano e l’apertura al dialogo con chi fa impresa sono segnali tangibili di una Reggio che vuole finalmente voltare pagina“.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google