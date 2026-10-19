Ucraina, Trump attacca ancora Zelensky: “non vuole la pace, avrebbe potuto fare un accordo migliore due anni fa”

Durissimo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il leader americano ha accusato il presidente dell’Ucraina di non voler mettere fine alla guerra con la Russia, criticando gli attacchi contro le raffinerie russe e le conseguenze sul mercato internazionale del diesel. Il presidente statunitense rivolge inoltre pesanti critiche agli aiuti economici destinati all’Ucraina dall’Europa e dalla precedente amministrazione Biden, accusando Zelensky di aver perso l’occasione di raggiungere un accordo più favorevole due anni fa. Il messaggio si conclude con un appello alla fine della guerra in Ucraina, espresso in termini categorici.

Trump contro Zelensky: “non vuole porre fine a questa guerra”

Trump ha dichiarato: “Zelensky sta usando le raffinerie di diesel in Russia come obiettivo, sapendo che questi attacchi stanno danneggiando gravemente i mercati mondiali del diesel, compresi quelli degli Stati Uniti. Agricoltori, allevatori e imprese di ogni tipo stanno soffrendo enormemente per questo, ma la Russia, ciononostante, continua a inviare milioni di barili di diesel in tutto il mondo a prezzi bassi. A Zelensky non importa, e francamente, con tutti i soldi che l’Europa gli sta notoriamente dando, e che il disonesto Joe Biden gli ha dato in passato, non vuole porre fine a questa guerra, e probabilmente non l’ha mai voluto. Avrebbe potuto concludere un accordo migliore due anni fa di quello che può fare ora. Il suo paese è in rovina, una grande parte del suo territorio è andata perduta, i suoi oceani e i suoi mari sono scomparsi, e la sua popolazione maschile è scarsa, ferita e/o morta. VOGLIO CHE QUESTA GUERRA FINISCA!”.