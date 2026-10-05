Turismo in Calabria, boom di arrivi e record di stranieri. Occhiuto: “nel 2026 verso 2,3 milioni di turisti”

“Oggi The European House – Ambrosetti ha presentato “L’impatto delle politiche e degli investimenti in Destination Marketing sull’attrattività e competitività territoriale”. Tra il 2021 e il 2025 gli arrivi sono cresciuti del 75,2%, contro il 28% del 2015-2019, fino a 2,1 milioni. A fare la differenza sono gli stranieri: 482,4 mila, il 23% del totale e un record, con un +45,6% sull’anno precedente. Meglio ha fatto solo la Puglia (+54,9%). Per il 2026 si stimano 2,3 milioni di arrivi, il 48,2% in più rispetto al 2022, sopra il record del 2025, e oltre 9,8 milioni di presenze, un traguardo mai toccato. La spesa dei turisti varrebbe circa 3,1 miliardi, il 7,6% del Pil regionale. So benissimo che questo non basta. Conosco i problemi, le difficoltà e quanto lavoro abbiamo ancora davanti. Ma da calabrese, vedere che con il lavoro e le scelte giuste la nostra regione può crescere, vi assicuro che è un orgoglio infinito. Ed è una ragione in più per continuare a dare tutto”. E’ questo il commento del Presidente della Calabria Roberto Occhiuto a margine dell’evento tenutosi oggi a Reggio Calabria con i risultati dello studio sul turismo in Calabria.

Turismo in Calabria, le parole del presidente della Regione Roberto Occhiuto