Tumori, la Calabria chiama a raccolta le eccellenze nazionali: appuntamento a Villapiana

Grandi centri oncologici nazionali, le istituzioni regionali e i sindaci del territorio alleati con le parti sociali e la cittadinanza per difendere il diritto alla cura nei territori fragili. Domani mattina

a partire dalle ore 09:30, la sala congressi del Calabria Maritim Resort di Villapiana lido ospiterà la quarta edizione dell’incontro medico- scientifico denominato “L’Evoluzione e l’Azione”. L’importante evento, organizzato dall’Associazione Apts-Aps sotto la guida del Presidente Pasquale Brunacci, noto dirigente sindacale dell’istituto nazionale dei tumori di Milano, nonché da quarant’anni trait d’union tra gli ammalati, le loro famiglie e Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di via Giacomo Venezian di Milano, l’importante accenderà i riflettori sulla situazione oncologica di un intero macro- comprensorio che unisce idealmente e clinicamente l’Alto jonio, la Sibaritide e il Pollino.

Il titolo scelto per questa edizione incarna la necessità impellente del territorio, passare dall’analisi rigorosa dell’evoluzione epidemiologica, i dati di incidenza e diffusione dei tumori, all’attuazione di un’azione concreta, coordinata e tempestiva sul campo per potenziare la prevenzione, strutturare diagnosi precoci e bloccare la migrazione sanitaria che costringe troppi pazienti calabresi a curarsi fuori regione. Una battaglia di civiltà resa possibile non da grandi apparati burocratici, ma dal sostegno profondo di cittadini comuni, dei soci dell’associazione, delle parti sociali costantemente impegnate per la tutela del lavoro e della salute, e da una rete di aziende virtuose locali.

Il dibattito scientifico vedrà il confronto tra i medici di base del territorio e i massimi esperti provenienti da alcune delle principali eccellenze oncologiche

Il dibattito scientifico vedrà il confronto tra i medici di base del territorio e i massimi esperti provenienti da alcune delle principali eccellenze oncologiche e di prevenzione italiane: l’Istituto Nazionale Tumori di Milano, il Policlinico e l’Ospedale di Monza, l’Irccs Crob di Rionero in Vulture, la Casa di Cura Piacenza, la Lllt Milano- Monza Brianza e la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano. Questi prestigiosi centri d’eccellenza, si confronteranno direttamente con i massimi organismi istituzionali della Regione Calabria, invitati per l’occasione, e con le amministrazioni locali, rappresentate ufficialmente dai sindaci ospitanti, la dottoressa Mariolina De Marco (primo cittadino di Villapiana), l’avvocato Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano) e il dottor Giuseppe Ramundo a capo dell’esecutivo di Cerchiara di Calabria). Un ruolo fondamentale sarà svolto dagli organi di stampa e dai giornalisti, chiamati a fare da cassa di risonanza etica, e dalle rappresentanze delle parti sociali, promotrici del legame indissolubile tra sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere dei lavoratori. Al centro dei lavori vi saranno la transizione verso il Registro Tumori Nazionale, i focus specialistici sulle neoplasie e la tutela della salute nella Sibaritide, analizzando il caso di Cassano all’Ionio.

Su questo fronte, un contributo di rilievo sarà offerto dalle realtà industriali di eccellenza quali Cisambiente Confindustria ed Ecoross, pilastri della tutela ecologica locale, che relazioneranno sul delicato equilibrio tra salvaguardia ambientale e risposte assistenziali. I lavori ospiteranno inoltre un momento di straordinario valore umano ed emotivo con la testimonianza diretta di un paziente. Attraverso il racconto del proprio vissuto, verrà illustrato il percorso clinico e interiore affrontato per comprendere, combattere e vincere la malattia al momento, lanciando un forte messaggio di speranza incentrato sull’efficacia della diagnosi tempestiva e della forza della cura sul territorio.

La convention, che si aprirà con una speciale ed esclusiva sigla musicale d’apertura a fare da apripista all’intero evento, si concluderà con un focus sul “diritto a non ammalarsi” curato da esperti in diritto sanitario e con i contributi musicali delle sorelle Alessia e Francesca Moscatelli del Conservatorio di Cosenza. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.