TTG di Rimini, il bilancio della Calabria è grandioso: “gli occhi pieni di emozione di Jovanotti significano solo una cosa” | INTERVISTA

Terzo e ultimo giorno di TTG di Rimini, la fiera di viaggi e turismo in cui anche la Calabria è grande protagonista. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il direttore generale del Turismo della Regione Calabria, Roberto Cosentino, traccia un bilancio: “è ancora una volta un grande successo, di una Calabria straordinaria. Abbiamo raccolto un grande successo non solo per la bellezza e la ricchezza del nostro stand, ma per come lo stiamo raccontando. Abbiamo raccontato la Calabria in questi giorni e io sono sicuro che tanti sono rimasti ancora di più affascinati. Aver dato voce a chi il turismo lo pensa, lo progetta e lo attraversa in Calabria è ancora una volta la prova che dobbiamo investire su noi stessi, sul nostro presente e sulla capacità di progettare il futuro”.

“L’autenticità, l’immediatezza, la spontaneità di Jovanotti sulla ciclovia dei parchi come un viaggiatore che con gli occhi guardava e con il cuore si riempiva di emozione per quello che stava incontrando è per noi davvero il segno che la Calabria accoglie, la Calabria fa innamorare e fa avere voglia di ritornare” ha aggiunto Cosentino. “Siamo davvero una realtà complicata, ma stanno venendo fuori tutte le risorse che stiamo mettendo al sistema e che sono davvero la chiave di volta di un territorio meraviglioso, anzi straordinario come la Calabria” ha concluso. Di seguito l’intervista completa.