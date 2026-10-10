Trump torna sul rapporto con Meloni: la nuova versione del presidente USA apre a un nuovo incontro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del suo rapporto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermando, a suo dire, una forte intesa personale tra i due leader nonostante gli screzi del passato recente riguardanti la mancata concessione delle basi NATO italiane per la guerra in Iran. Rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della premier italiana: “Giorgia Meloni? Con lei ho un grande rapporto. Andiamo d’accordo”.

Nel corso dello scambio con la stampa, al presidente americano è stato chiesto anche se sia previsto un incontro con Giorgia Meloni in occasione del prossimo G20. La risposta di Trump è stata breve ma significativa: “probabilmente”.