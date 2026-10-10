Trump torna sul rapporto con Meloni: la nuova versione del presidente USA apre a un nuovo incontro

Dopo le frecciatine del passato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la sintonia con il premier italiano Giorgia Meloni durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca. E sulla possibilità di un faccia a faccia al G20 apre a un nuovo incontro

Meloni - Trump
Foto di Will Oliver / Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del suo rapporto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermando, a suo dire, una forte intesa personale tra i due leader nonostante gli screzi del passato recente riguardanti la mancata concessione delle basi NATO italiane per la guerra in Iran. Rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha espresso parole di apprezzamento nei confronti della premier italiana: “Giorgia Meloni? Con lei ho un grande rapporto. Andiamo d’accordo”.

Nel corso dello scambio con la stampa, al presidente americano è stato chiesto anche se sia previsto un incontro con Giorgia Meloni in occasione del prossimo G20. La risposta di Trump è stata breve ma significativa: “probabilmente”.

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