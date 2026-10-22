Truffe per i fondi dell’agricoltura, maxi blitz della Procura europea in Sicilia: 10 indagati

Sottotitolo: Operazione dei Carabinieri per la Tutela agroalimentare nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta. La Procura europea indaga su una presunta associazione per delinquere finalizzata a ottenere illecitamente finanziamenti pubblici e all'usurpazione di funzioni pubbliche

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

I Carabinieri per la Tutela agroalimentare, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dall’ufficio di Palermo della Procura europea, stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 10 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere finalizzata all’usurpazione di funzioni pubbliche. Il provvedimento è in corso di esecuzione, col supporto dei comandi territorialmente competenti, nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta.

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