Truffe per i fondi dell’agricoltura, maxi blitz della Procura europea in Sicilia: 10 indagati

I Carabinieri per la Tutela agroalimentare, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dall’ufficio di Palermo della Procura europea, stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 10 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e associazione per delinquere finalizzata all’usurpazione di funzioni pubbliche. Il provvedimento è in corso di esecuzione, col supporto dei comandi territorialmente competenti, nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta.