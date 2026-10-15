Tropea si trasforma in un atelier a cielo aperto: artisti nei vicoli e una grande mostra a Palazzo Santa Chiara | DETTAGLI

Artisti al lavoro tra i vicoli del centro storico, piazzette trasformate in laboratori di pittura e scorci sul mare che diventano protagonisti delle opere. Tropea si prepara a ospitare “Visioni d’Arte a Tropea – Tra Natura e Leggenda”, la manifestazione che il 20, 24 e 25 ottobre porterà la creatività nel cuore della Perla del Tirreno, trasformando il borgo in un atelier diffuso e coinvolgendo anche bambini, studenti e ragazzi con disabilità.

L’iniziativa rappresenta la tappa conclusiva del progetto “Itinerari Artistici sulla Costa degli Dei e sulla Costa Viola”, promosso dall’associazione artistico-culturale Il Giardino di Persefone con il libero patrocinio del Comune di Tropea. Dopo gli appuntamenti di Capo Vaticano e Zungri, il percorso artistico approda in uno dei luoghi più conosciuti della Costa degli Dei, con un programma che intreccia pittura, paesaggio, memoria e partecipazione sociale. A organizzare l’evento sono la direttrice artistica Pasqualina Del Mastro e Giuseppe Murdaca, curatore della mostra finale, che raccoglierà le opere realizzate durante le diverse tappe del progetto.

Il 20 e 24 ottobre gli artisti dipingeranno nei vicoli e nelle piazze di Tropea

Il centro storico di Tropea diventerà il principale scenario delle attività artistiche nelle giornate di martedì 20 e sabato 24 ottobre, quando pittori provenienti dalla Calabria e da altre realtà saranno impegnati nella realizzazione di opere all’aperto. Vicoli, piccole piazze, scorci caratteristici e panorami naturali offriranno agli artisti l’ispirazione per raccontare la città attraverso colori, interpretazioni personali e linguaggi differenti. Il percorso interesserà anche l’affaccio sul mare dedicato all’attore tropeano Raf Vallone, un luogo che permetterà di collegare la dimensione artistica alla memoria culturale e all’identità cittadina. La manifestazione intende valorizzare il rapporto tra l’arte e il territorio, facendo degli spazi urbani non soltanto uno scenario da rappresentare, ma anche luoghi di incontro tra gli autori, i residenti e i visitatori. La pittura uscirà così dagli ambienti espositivi tradizionali per inserirsi nella quotidianità del borgo, dando vita a un’esperienza artistica partecipata. Il progetto, già sviluppato attraverso le tappe di Capo Vaticano e Zungri, troverà a Tropea la propria conclusione, con opere ispirate ai paesaggi e alle suggestioni culturali della Costa degli Dei e della Costa Viola.

Arte e inclusione: protagonisti anche i ragazzi delle Stelle del Faro, gli alunni e gli studenti

Uno degli aspetti più significativi di “Visioni d’Arte a Tropea” riguarda il valore sociale e inclusivo attribuito alla manifestazione. Alle attività saranno infatti coinvolti i ragazzi dell’associazione Le Stelle del Faro, un gruppo di bambini della scuola primaria e gli allievi della Piccola Università Italiana di Tropea. La partecipazione di realtà ed esperienze differenti permetterà di affiancare alla produzione artistica momenti di condivisione, dando spazio alla creatività e all’espressione personale. L’obiettivo è valorizzare l’arte come linguaggio accessibile e strumento di partecipazione, capace di mettere in relazione persone di età e percorsi diversi. Attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni e degli studenti, l’iniziativa punta inoltre a rafforzare il legame tra la comunità e il patrimonio culturale e paesaggistico della città. La pittura diventa così un’occasione per osservare e interpretare i luoghi, custodirne la memoria e condividere emozioni, contribuendo a rendere il progetto non soltanto un appuntamento artistico, ma anche un’esperienza di incontro e inclusione.

Il sindaco Macrì: “Quando l’arte entra nei vicoli, il borgo diventa esperienza”

A sottolineare il significato culturale e sociale della manifestazione è anche il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che evidenzia la capacità della città di continuare a rappresentare un luogo di ispirazione per artisti, visitatori e cittadini. L’iniziativa viene valorizzata anche per la possibilità di raccontare il borgo attraverso esperienze che vanno oltre la sua dimensione turistica, mettendo al centro la partecipazione della comunità e il rapporto tra cultura e territorio. “Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – continua a confermarsi luogo capace di ispirare artisti, visitatori e comunità. Iniziative come questa hanno il merito di raccontare la città non solo come destinazione turistica, ma come spazio vivo di cultura, inclusione e bellezza condivisa. Quando l’arte entra nei vicoli e incontra le persone, il borgo salotto diventa davvero esperienza”. Il progetto si inserisce in questa prospettiva, proponendo una lettura della città attraverso gli occhi degli artisti e favorendo un rapporto diretto tra le opere, gli spazi urbani e le persone che li attraversano. La presenza dei pittori nel centro storico rappresenterà così un’occasione per valorizzare gli elementi identitari di Tropea, dai suoi affacci panoramici alla memoria culturale, attraverso un’esperienza che unisce creatività e partecipazione.

Palazzo Santa Chiara ospita la mostra finale dal 25 ottobre al 25 novembre

La manifestazione raggiungerà il suo momento conclusivo domenica 25 ottobre, alle ore 18, con l’inaugurazione della mostra finale a Palazzo Santa Chiara, alla presenza delle autorità comunali. L’esposizione riunirà tutte le opere realizzate nelle tre tappe del progetto “Itinerari Artistici sulla Costa degli Dei e sulla Costa Viola”, comprese quelle prodotte durante gli appuntamenti di Capo Vaticano e Zungri. I visitatori potranno così scoprire un percorso artistico che attraversa luoghi e paesaggi differenti, mettendo in relazione le interpretazioni degli autori e le suggestioni dei territori coinvolti. La mostra resterà visitabile fino a mercoledì 25 novembre, prolungando nel tempo l’esperienza delle giornate di pittura all’aperto e offrendo alla città un’ulteriore occasione di incontro con l’arte.

Con “Visioni d’Arte a Tropea – Tra Natura e Leggenda”, l’associazione Il Giardino di Persefone conclude dunque un progetto che punta a valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale attraverso la creatività, coinvolgendo artisti e comunità in un racconto condiviso. Per ricevere informazioni o iscriversi alle attività è possibile contattare la direttrice artistica Pasqualina Del Mastro al numero 389 6480012.