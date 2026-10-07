Tropea, lo sport diventa esperienza: ecco il Triathlon degli Dei con una madrina famosissima

Vela e ciclismo, ultracycling e triathlon, ambiente e cittadinanza attiva. Tropea continua a rafforzare il proprio posizionamento come destinazione esperienziale capace di parlare anche attraverso lo sport, in un racconto fatto di attrazione e fruizione attiva del territorio. Dopo un’estate attraversata da appuntamenti nazionali e iniziative identitarie, novembre conferma questa direzione con il Triathlon degli Dei.

“Lo sport – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – è una delle chiavi con cui Tropea può differenziare target, intercettare pubblici dinamici, qualificati e sensibili alla qualità dell’esperienza. Atleti, famiglie, accompagnatori, appassionati, comunità sportive e viaggiatori attivi posso vivere i nostri luoghi anche attraverso il corpo. È per questo che lo sport parla perfettamente la lingua della destinazione esperienziale. Una scommessa sulla quale abbiamo investito energie ed interessi riattivando tutte quelle iniziative che erano state sospese“.

Dalla vela al Giro Next Gen, un’estate di appuntamenti nazionali

Il 2026 ha già consegnato al borgo salotto una sequenza importante di eventi sportivi e identitari. A giugno la città ha ospitato il 4° Raduno di Vela Latina, due giorni promossi dalla Asd Vela Club Tropea in collaborazione con l’Associazione Antica Marineria Catonese. Sempre a giugno, è stata la volta del Giro Next Gen 2026, con la partenza di una delle tappe calabresi della corsa ciclistica dedicata ai giovani talenti. Subito dopo, il mare tropeano ha accolto il Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro d’Italia a Vela 2026, trasformando la città in tappa di un grande racconto nazionale fatto di sport, giovani, mare, futuro e promozione dei territori costieri. A luglio, poi, Tropea ha accolto il tour nazionale Beyond Limits – Not Just Ultracycling, il progetto del campione paralimpico Andrea Pusateri, impegnato nella tappa Amantea–Tropea.

Justine Mattera madrina d’eccezione

Il prossimo grande appuntamento sarà domenica 1 novembre, con partenza alle ore 14, quando tornerà il Triathlon degli Dei, giunto alla quarta edizione. Nuoto, ciclismo e podismo si incontreranno in un’unica competizione multidisciplinare, capace di valorizzare mare, strada, paesaggio e identità naturale di Tropea. L’evento, promosso dall’Asd X-Sport Green guidata dal presidente Luca Mancuso, richiamerà in città oltre 100 atleti e avrà come ospite d’onore Justine Mattera. Una presenza che conferma la crescita di una manifestazione capace di generare movimento, visibilità e partecipazione, portando con sé sportivi, accompagnatori e appassionati da territori diversi.