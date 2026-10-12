Tropea, la grande musica incanta anche in autunno: tre concerti a Santa Chiara tra classici e melodie napoletane

Dopo il successo degli ultimi appuntamenti, la musica torna protagonista a Santa Chiara con tre nuove serate con la musica d’autore che abbraccia due secoli di storia italiana ed europea. Tropea continua così a dare contenuti al mese di ottobre, confermando cultura e musica come parte della sua proposta esperienziale. “La programmazione musicale – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – rafforza l’idea di una Tropea che anche in autunno continua ad offrire occasioni di incontro, ascolto e partecipazione. Non si tratta soltanto di organizzare eventi, ma di costruire qualità, atmosfera e nuove ragioni per vivere la città“.

Nei giorni scorsi Palazzo Santa Chiara ha accolto un pubblico foltissimo ed entusiasta, composto in larga parte da un raffinato turismo internazionale, per il concerto del pianista Lucio Grimaldi, da anni apprezzato ospite di Armonie della Magna Graecia. L’artista ha eseguito celebri colonne sonore della storia del cinema, accogliendo anche richieste arrivate dal pubblico con un finale da standing ovation.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, sempre a Palazzo Santa Chiara. In programma il duo pianistico Alberto Cucino e Ida Visconti, insieme al tenore Simone Mastragostino, accompagnato al pianoforte dalla stessa Ida Visconti. Il concerto proporrà pagine di Schubert, Schumann e Dvořák, per chiudersi con canzoni napoletane classiche: Dicitencelle vuje, Tu ca nun chiagne, Core ’ngrato, Torna a Surriento e O’ sole mio. Ingresso 10 euro, ridotto 5 euro; prenotazioni al 327 214 9677.

Anche l’Auditorium Santa Chiara, che sta ospitando la 31esima Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Tropea Musica organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sta facendo registrare un grande apprezzamento di critica. La serata con Il violoncello… virtuosismo e cantabilità ha visto protagonisti il violoncellista Claude Hauri e il pianista Francesco Silvestri, in un programma raffinato tra virtuosismo, espressività e melodie senza tempo. La stagione proseguirà con due nuovi appuntamenti dedicati a clarinetto e pianoforte: giovedì 15 ottobre, alle ore 21, con Daniela Fiorentino e Francesco Silvestri; sabato 17 ottobre, sempre alle ore 21, con Francesco Giardino e Francesco Silvestri.