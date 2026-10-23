Tropea in Corsa, a dicembre torna la gara di 10 chilometri tra i vicoli e il mare d’inverno

Tropea si prepara a tornare protagonista del podismo calabrese con la quarta edizione di “Tropea in Corsa”, in programma domenica 13 dicembre. Una manifestazione che porterà atleti, appassionati e famiglie a percorrere circa dieci chilometri tra i vicoli del centro storico, i palazzi nobiliari, gli scorci panoramici e il fascino del mare d’inverno. L’appuntamento, inserito nel calendario regionale della FIDAL, rappresenta non soltanto un’occasione di competizione sportiva, ma anche un’opportunità per promuovere la città al di fuori della tradizionale stagione balneare. La manifestazione si inserisce infatti nella strategia di diversificazione dell’offerta turistica portata avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di attrarre visitatori durante tutto l’anno attraverso iniziative capaci di coinvolgere pubblici differenti. A sottolineare il significato dell’evento è il sindaco Giovanni Macrì, che evidenzia il ruolo dello sport nella valorizzazione del patrimonio urbano, paesaggistico e culturale della città.

“Dieci chilometri tra vicoli, palazzi nobiliari, scorci panoramici e il fascino del mare d’inverno. Domenica 13 dicembre torna Tropea in Corsa, la manifestazione podistica giunta alla quarta edizione che porterà atleti, appassionati e famiglie nel cuore del borgo salotto. Un appuntamento che aggiunge un’altra esperienza al calendario di dicembre e conferma il ruolo dello sport nella strategia di diversificazione dell’offerta turistica, con l’obiettivo di intercettare pubblici e motivazioni di viaggio differenti durante tutto l’anno”. Con queste parole viene presentato il ritorno della manifestazione, che arricchisce il calendario degli appuntamenti di dicembre e offre un’ulteriore occasione per vivere la città attraverso lo sport. Il percorso unirà la dimensione agonistica alla scoperta del territorio, permettendo ai partecipanti di attraversare alcuni degli scorci caratteristici di Tropea in un periodo dell’anno diverso da quello maggiormente legato al turismo estivo.

Tropea punta sul turismo sportivo per attrarre visitatori anche in inverno

Il ritorno della manifestazione si inserisce in una strategia più ampia con cui l’Amministrazione comunale intende rafforzare l’attrattività della destinazione durante tutti i mesi dell’anno. Il turismo sportivo viene individuato come uno dei settori sui quali investire per diversificare le esperienze offerte ai visitatori, valorizzando le caratteristiche paesaggistiche e urbane della città. Per il sindaco Macrì, appuntamenti come “Tropea in Corsa” possono rappresentare un’occasione per coinvolgere non soltanto gli atleti impegnati nelle competizioni, ma anche accompagnatori, famiglie e appassionati, contribuendo a creare nuove motivazioni di viaggio. Il primo cittadino sottolinea come “il ritorno della manifestazione rappresenti un’ulteriore occasione per valorizzare Tropea anche oltre i tradizionali flussi balneari. Il turismo sportivo – osserva il Primo cittadino – è uno dei segmenti sui quali continuiamo a investire per rafforzare l’attrattività permanente della città. Eventi come questo richiamano atleti, accompagnatori, famiglie e appassionati che scelgono una destinazione anche per le esperienze che offre. Non si tratta semplicemente di aggiungere appuntamenti al calendario, ma di costruire contenuti capaci di parlare a target diversi e di trasformare il nostro patrimonio paesaggistico e urbano in un’opportunità di partecipazione, benessere e promozione territoriale”.

Tropea in Corsa 2026: percorso di 10 chilometri e programma della giornata

La quarta edizione di Tropea in Corsa è promossa in collaborazione con la Mileto Marathon, presieduta da Salvatore Auddino, e prevede una competizione podistica su strada di circa dieci chilometri, inserita nel calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Accanto alla gara agonistica, la manifestazione offrirà spazio anche ai bambini e a quanti desiderano partecipare senza finalità competitive, con l’obiettivo di rendere l’appuntamento accessibile a un pubblico più ampio. Il ritrovo degli atleti e dei partecipanti è fissato per domenica 13 dicembre a Largo Villetta Cannone, a partire dalle ore 8. Alle 9 si svolgerà la gara dedicata ai più piccoli, mentre alle 9:30 prenderà il via la corsa aperta a tutti. Il momento centrale della manifestazione sarà alle ore 10, con la partenza della competizione agonistica, alla quale parteciperanno anche i top runner. Al termine delle gare si terranno le premiazioni, che concluderanno una mattinata dedicata allo sport e alla partecipazione.

Per conoscere il regolamento completo e procedere con le iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale www.tropeaincorsa.it. Gli organizzatori mettono inoltre a disposizione l’indirizzo email info@correre.org e il numero telefonico 338 8306612 per ulteriori informazioni. La manifestazione si propone dunque come un appuntamento capace di coinvolgere sia gli atleti interessati alla competizione sia le famiglie e gli appassionati che desiderano prendere parte a una giornata di attività fisica e condivisione. La scelta di organizzare l’evento nel mese di dicembre, a pochi giorni dalle festività natalizie, risponde anche alla volontà di valorizzare il centro storico e le bellezze della città durante la stagione invernale, offrendo un’esperienza che combina sport e scoperta del territorio.

Il sindaco Macrì: “La bellezza di Tropea è anche da attraversare, scoprire e vivere”

Per l’Amministrazione comunale, l’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione di Tropea come destinazione capace di proporre esperienze diversificate durante tutto l’anno. Lo sport viene considerato non soltanto uno strumento di attrazione turistica, ma anche un elemento importante per il benessere delle persone e per la socialità. Il sindaco Giovanni Macrì ribadisce questo concetto nel suo messaggio conclusivo: “Una città che promuove lo sport – conclude Macrì – investe anche nella salute, nella socialità e nella qualità della vita. Tropea possiede le condizioni per offrire esperienze diverse in ogni periodo dell’anno e il nostro impegno è continuare a costruire occasioni concrete perché questa potenzialità diventi sempre più riconoscibile. Il 13 dicembre, a pochi giorni dal Natale, il borgo salotto sarà ancora una volta luogo di incontro, competizione e condivisione. Perché la bellezza di Tropea non è soltanto da ammirare: è anche da attraversare, scoprire e vivere”. Con la quarta edizione di Tropea in Corsa, la città si prepara così ad accogliere atleti e visitatori in una giornata che unirà competizione, partecipazione e valorizzazione del territorio, confermando l’attenzione verso iniziative sportive capaci di animare il borgo anche lontano dai mesi estivi.