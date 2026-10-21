Tropea, due serate dedicate alla grande musica romantica: D’Aloi e Paolillo in concerto all’Auditorium Santa Chiara

Due appuntamenti con la grande musica pianistica europea per arricchire il calendario culturale autunnale di Tropea. Giovedì 22 e 29 ottobre 2026, alle ore 21, l’Auditorium Santa Chiara ospiterà i concerti dei pianisti Giuseppe D’Aloi e Daniele Paolillo, protagonisti della 31ª Stagione Concertistica dell’Associazione Tropea Musica. Le due serate accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle pagine più rappresentative del repertorio pianistico, con particolare attenzione alle diverse espressioni del Romanticismo, tra virtuosismo, invenzione musicale e intensità emotiva. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Tropea, si inserisce nel programma di appuntamenti culturali che animano la città anche nei mesi autunnali, valorizzando uno dei suoi luoghi più rappresentativi. La rassegna, giunta alla trentunesima edizione sotto la direzione artistica del maestro Antonio Laureana, conferma la continuità di un percorso dedicato alla diffusione della musica e alla promozione culturale del territorio.

Giuseppe D’Aloi in concerto il 22 ottobre: da Scarlatti a Chopin e Mendelssohn

Il primo appuntamento è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21, quando il pianista Giuseppe D’Aloi salirà sul palco dell’Auditorium Santa Chiara con il concerto Orizzonti Romantici – La forma e l’invenzione. Il programma proporrà un percorso attraverso composizioni di epoche e sensibilità differenti, mettendo in evidenza la ricchezza espressiva e le possibilità tecniche del pianoforte. La serata si aprirà con la Sonata K. 87 di Domenico Scarlatti, per proseguire con le Réminiscences de Lucia di Lammermoor di Franz Liszt, opera che rielabora musicalmente temi dell’omonima opera lirica. Spazio poi a Fryderyk Chopin, con le quattro Mazurche op. 17 e la Barcarola op. 60, prima della conclusione affidata alla Fantasia op. 28 di Felix Mendelssohn. Un itinerario musicale che attraversa forme compositive differenti, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare alcune delle pagine più significative del repertorio pianistico europeo.

Il 29 ottobre Daniele Paolillo con “Il fuoco e l’estasi”

La seconda serata, in programma giovedì 29 ottobre, sempre alle ore 21, vedrà protagonista Daniele Paolillo con il concerto Il fuoco e l’estasi, costruito attorno a composizioni caratterizzate da una forte intensità espressiva. Il pianista proporrà un programma che comprende la Leggenda n. 2 e la Rapsodia ungherese n. 6 di Franz Liszt, i Papillons di Robert Schumann e la Rapsodia op. 79 n. 2 di Johannes Brahms. La serata proseguirà con il Preludio e Notturno per mano sinistra di Aleksandr Scriabin e con le quattro Mazurche op. 24 di Fryderyk Chopin. Un repertorio che riunisce alcuni dei maggiori compositori della tradizione romantica, alternando virtuosismo, ricerca espressiva e suggestioni musicali differenti. I due concerti offriranno così al pubblico altrettante occasioni per avvicinarsi alla grande letteratura pianistica, attraverso programmi che mettono in risalto la varietà delle forme e dei linguaggi musicali.

Il sindaco Macrì: “Trentuno edizioni rappresentano un patrimonio di continuità e passione culturale”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che evidenzia il contributo della stagione concertistica alla programmazione culturale cittadina e alla valorizzazione dell’Auditorium Santa Chiara. Il primo cittadino richiama l’importanza di una proposta musicale capace di arricchire l’offerta della città anche al di fuori della stagione estiva.

“Due interpreti, due programmi e un viaggio attraverso le grandi pagine della letteratura pianistica europea. L’ottobre culturale di Tropea si arricchisce di nuovi appuntamenti con la 31esima Stagione Concertistica dell’Associazione Tropea Musica che, giovedì 22 e 29 ottobre, alle 21, porterà all’Auditorium Santa Chiara i pianisti Giuseppe D’Aloi e Daniele Paolillo. Due serate dedicate alle diverse espressioni del Romanticismo, tra invenzione musicale, virtuosismo ed emozione”.

Macrì esprime inoltre “apprezzamento per il lavoro dell’Associazione Tropea Musica e del direttore artistico, Maestro Antonio Laureana. Trentuno edizioni – evidenzia il Primo cittadino – rappresentano un patrimonio di continuità e passione culturale. Iniziative come questa, sostenute dal patrocinio comunale, contribuiscono a rendere Tropea una destinazione capace di offrire esperienze di qualità anche nei mesi autunnali, valorizzando luoghi identitari come Santa Chiara e intercettando un pubblico attento e sensibile alla grande musica”.

La 31ª Stagione Concertistica dell’Associazione Tropea Musica prosegue dunque con due appuntamenti all’Auditorium Santa Chiara, il 22 e il 29 ottobre alle ore 21, confermando il ruolo della musica nella proposta culturale della città. Le esibizioni di Giuseppe D’Aloi e Daniele Paolillo rappresentano due nuove occasioni per vivere il salotto culturale di Tropea e valorizzare, attraverso la grande tradizione pianistica europea, il legame tra cultura, luoghi identitari e attrattività del territorio.