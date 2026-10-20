Tropea, Chopin e Mussorgsky per il gran finale di Armonie della Magna Graecia

“Due capolavori della letteratura pianistica, un interprete di talento e uno dei luoghi più suggestivi del borgo salotto per salutare una stagione concertistica che ha continuato ad arricchire l’esperienza culturale della destinazione. Sarà il pianista Emil Ribarsky, domenica 25 ottobre, alle 21, a Palazzo Santa Chiara, il protagonista del concerto straordinario che chiuderà la stagione 2026 delle Serate Musicali di Armonie della Magna Graecia“. È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì, esprimendo apprezzamento per un percorso culturale che ha saputo offrire a cittadini e visitatori occasioni di ascolto e incontro con grandi interpreti e repertori internazionali. “La bellezza di Tropea – evidenzia il Primo cittadino – non è soltanto quella che si ammira passeggiando per i suoi vicoli o affacciandosi sul mare. È anche quella che si ascolta, si vive e si condivide. Ed è proprio questo valore aggiunto che iniziative come Armonie della Magna Graecia continuano ad assicurare alla nostra destinazione“.

Il programma del concerto conclusivo proporrà i Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin e i celebri Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgsky. Due opere profondamente diverse, capaci di attraversare le emozioni più intime del Romanticismo e di trasformare il pianoforte in uno straordinario strumento di evocazione, immagini e suggestioni. A interpretarle sarà Emil Ribarsky, protagonista dell’ultimo appuntamento della stagione.

“Un ringraziamento particolare – aggiunge Macrì – va agli organizzatori e a quanti, con passione, competenza e continuità, contribuiscono a mantenere viva questa proposta musicale. La cultura è parte integrante dell’identità di Tropea e della sua capacità di rivolgersi a pubblici diversi, sempre più attenti alla qualità dell’esperienza. Palazzo Santa Chiara si conferma, anche attraverso queste iniziative, uno dei salotti di spirito più rappresentativi della città“.