Tropea Blue Jazz, a ottobre musica di qualità tra tramonti, piazze e centro storico

Ottobre a Tropea avrà una sua colonna sonora. Da venerdì 2 a sabato 31 la città ospiterà il Tropea Blue Jazz, il cartellone musicale promosso per accompagnare il cuore dell’autunno con jazz, swing, blues, bossa nova, contaminazioni e atmosfere diffuse tra le piazze del centro. Il TBJ si inserisce nella strategia dell’Amministrazione comunale per consolidare ottobre come mese pienamente turistico ed esperienziale. Dopo il successo del Tropea Film Festival e dentro una programmazione che comprende anche arte, cultura ed eventi diffusi, la città continua a costruire nuove ragioni di visita, permanenza e partecipazione.

“Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – è una bellezza che va governata, curata e raccontata. Il nostro obiettivo non è produrre confusione, ma qualità. Il jazz va esattamente in questa direzione: parla ad un pubblico attento, accompagna chi ha già scelto Tropea, intercetta viaggiatori interessati ad esperienze autentiche e rafforza il posizionamento della città come destinazione viva anche oltre l’estate“.

Il programma attraverserà l’intero mese con appuntamenti ogni venerdì e sabato. Gli eventi previsti in Piazza Cannone si terranno alle ore 18.30, dentro una cornice pensata per valorizzare il tramonto e l’atmosfera più suggestiva della città. Gli altri concerti animeranno Piazza Ercole e Piazza Vittorio Veneto, trasformando il centro storico in un percorso musicale diffuso. Ventisei tra formazioni, artisti e band distribuiti in trenta spettacoli in dieci indimenticabili serate nel cuore del borgo salotto.

26 artisti, 30 spettacoli e 10 serate tutte da vivere nel borgo salotto

Si partirà venerdì 2 ottobre da Piazza Cannone, alle 18.30, con Anush Trio, insieme a Veronica Russo, Pietro Vallone e Paolo Speziale. La stessa serata proseguirà nel centro storico con Stolen Jazz Trio in Piazza Ercole e Sasà Calabrese Trio, con Roberto Risorto e Francesco Montebello, in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 3 ottobre il cartellone continuerà alle 18.30 in Piazza Cannone con Elviranna Aceto & Marco Greco Jazz Duo; in Piazza Ercole spazio al Collettivo Musicale Calabro, mentre in Piazza Vittorio Veneto sarà protagonista Francesco Caligiuri Group – Olimpo feat. Michel Godard.

Il secondo weekend si aprirà venerdì 9 ottobre con Daniela Butera feat. Domenico Cocciolo Acoustic Duo, alle 18.30 in Piazza Cannone; la serata porterà poi Bruno Marrazzo & Rosa Martirano in Piazza Ercole e Giuseppe Santelli Trio in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 10 ottobre ritorneranno in Piazza Cannone, sempre alle 18.30, Elviranna Aceto & Marco Greco Jazz Duo, mentre Nova Luna animerà Piazza Ercole e Nauplia Quartet Piazza Vittorio Veneto.

Venerdì 16 ottobre il viaggio musicale riprenderà dal tramonto di Piazza Cannone con Anush Duo, insieme a Veronica Russo e Domenico De Paola; nella stessa serata sono previsti anche Swinging Four in Piazza Ercole e 3 For Queen in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 17 ottobre, alle 18.30, Piazza Cannone ospiterà Ilenia Bonaiuto & Francesco Pio La Macchia; il percorso continuerà con Toxicity Duo in Piazza Ercole e DiStella feat. Federfolla in Piazza Vittorio Veneto.

Il quarto fine settimana si aprirà, invece, venerdì 23 ottobre con Chiriano-Rovere-Cerullo Trio, alle 18.30 in Piazza Cannone; a completare la serata saranno Even Trio in Piazza Ercole e Myriad Jazz Quartet in Piazza Vittorio Veneto. Sabato 24 ottobre torneranno in Piazza Cannone Ilenia Bonaiuto & Francesco Pio La Macchia, mentre il centro storico accoglierà Rocco Riccelli Quartet in Piazza Ercole e Nives Raso Latin Jazz Quartet in Piazza Vittorio Veneto.

Il mese si chiuderà con l’ultimo doppio appuntamento del 30 e 31 ottobre. Venerdì 30, alle 18.30, in Piazza Cannone, spazio a Daniela Butera feat. Domenico Cocciolo Acoustic Duo; in Piazza Ercole suonerà Quel Trio feat. Sebastiano Ragusa, mentre in Piazza Vittorio Veneto sarà la volta di Lorenzo Iorio Quartet. Sabato 31 ottobre gran finale con Anush Duo, insieme a Veronica Russo e Domenico De Paola, in Piazza Cannone alle 18.30, The Axolotl Project in Piazza Ercole e Body&Soul in Piazza Vittorio Veneto.