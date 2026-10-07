Tropea allunga la stagione turistica con la musica: quattro concerti tra Palazzo e Auditorium Santa Chiara

Ottobre continua nel segno della musica a Tropea, dove Palazzo Santa Chiara e Auditorium Santa Chiara si confermano luoghi centrali della programmazione culturale cittadina. L’Amministrazione comunale punta a trasformare l’autunno in una stagione viva anche dal punto di vista turistico ed esperienziale, superando i confini tradizionali dell’estate e proponendo una nuova settimana di concerti. “Ottobre continua in musica. Mentre Palazzo e Auditorium Santa Chiara diventano sempre più salotto di spirito della città, Tropea propone una nuova settimana di concerti che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di riempire l’autunno di cultura e occasioni per continuare a spingere la stagione turistica ed esperienziale oltre i limiti tradizionali dell’estate”. È questa la linea indicata dal Comune, che affida ancora una volta alla musica il compito di accompagnare la città in una fase dell’anno sempre più strategica per la destagionalizzazione.

Macrì: “La musica sta diventando la colonna sonora di ottobre”

A sottolineare il valore della programmazione è il sindaco Giovanni Macrì, che richiama il ruolo assunto dai concerti e da Tropea Blue Jazz nel nuovo calendario culturale del borgo. L’obiettivo dichiarato è quello di non considerare l’autunno come una fase di chiusura, ma come un periodo da valorizzare con iniziative capaci di mantenere vivo il centro cittadino e l’offerta culturale. “L’obiettivo non è considerare l’autunno come la fine di qualcosa, ma come un’altra stagione da rendere viva, elegante e riconoscibile”, spiega Macrì. In questa prospettiva, la musica diventa uno degli strumenti scelti dall’Amministrazione per rafforzare l’identità di Tropea come luogo di cultura, incontro e fruizione turistica anche oltre i mesi estivi.

Mercoledì 7 ottobre Emilio Aversano per Armonie della Magna Graecia

Il programma si apre mercoledì 7 ottobre, alle ore 21, a Palazzo Santa Chiara, con le Serate Musicali di Armonie della Magna Graecia. Protagonista sarà il pianista Emilio Aversano, che proporrà il concerto candlelight L’afflato musicale Romantico e Preromantico, con pagine di Fryderyk Chopin e Franz Schubert. Il costo del biglietto è di 10 euro, con ridotto a 5 euro, mentre per le prenotazioni è disponibile il numero 327.2149677. L’evento è realizzato in collaborazione con Acqua degli Dei e si inserisce nel calendario che accompagna la città durante tutto il mese di ottobre.

Giovedì 8 ottobre “Storie raccontate in musica”

Giovedì 8 ottobre, sempre alle ore 21, l’appuntamento si sposterà all’Auditorium Santa Chiara, dove proseguirà la 31esima Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Tropea Musica, patrocinata dal Comune di Tropea e diretta artisticamente dal Maestro Antonio Laureana. Sul palco saliranno Attilia Kiyoko Cernitori al violoncello e Stefania De Santi al pianoforte con il programma Storie raccontate in musica. Il repertorio attraverserà Mendelssohn e D’Alberti, Saint-Saëns e Glazunov, Popper e Respighi, fino a Rachmaninov e Rossini. Il biglietto d’ingresso è fissato a 10 euro; per le informazioni sono disponibili i numeri 349.3548213 e 333.8925253.

Domenica 11 ottobre doppio appuntamento all’Auditorium Santa Chiara

La settimana musicale si concluderà domenica 11 ottobre con un doppio appuntamento all’Auditorium Santa Chiara. Alle ore 18 Claude Hauri al violoncello e Francesco Silvestri al pianoforte proporranno Il violoncello… virtuosismo e cantabilità, con musiche di Schumann, Chopin, Dvořák, Tosti, Paganini, Popper e Monti. L’ingresso è di 10 euro. In serata, alle ore 21.30, spazio invece al concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea, diretta dal Maestro Vincenzo Laganà e presieduta da Giuseppe Maria Romano. L’evento, realizzato con il contributo dell’Amministrazione comunale, sarà presentato dal giornalista Pasqualino Pandullo. L’ingresso sarà gratuito, in partnership con Casa Romano, Valentour e Tropis.