Trofeo CONI 2026, Calabria d’argento nella Dama Italiana: 2° posto nazionale in Puglia grazie al team di Reggio

Grande risultato per i giovani damisti calabresi nell’undicesima edizione nazionale del Trofeo CONI 2026, appena conclusa in Puglia. La rappresentativa della Calabria ha conquistato il secondo posto nella competizione di Dama Italiana, alle spalle della Puglia e davanti alla Toscana, al termine di una gara combattuta e caratterizzata da elevato tecnicismo e fair-play. Un piazzamento di prestigio arrivato nell’ambito della più grande manifestazione sportiva italiana dedicata agli Under 14, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 4.000 atleti in rappresentanza di tutte le 39 Federazioni Sportive Nazionali e delle 5 Discipline Sportive Associate presenti sul territorio nazionale. La fase finale era iniziata domenica con la cerimonia di apertura a Bari e si conclude oggi con il rientro in Calabria dei giovani protagonisti della competizione.

La Calabria sul podio nazionale della Dama Italiana

La Federazione Italiana Dama era presente al Trofeo CONI 2026 con dodici regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto. Le rappresentative regionali si sono sfidate per conquistare il titolo di Campione di Dama Italiana del Trofeo CONI 2026, con ben quarantotto atleti Under 14 impegnati nella competizione. Al termine delle sfide è stata la Puglia a conquistare il primo posto, seguita proprio dalla Calabria, seconda classificata, mentre la Toscana ha completato il podio. La gara si è rivelata particolarmente combattuta e difficile, con incontri contraddistinti da grande attenzione tecnica e da un comportamento improntato al fair-play da parte dei giovani partecipanti.

I quattro giovani damisti protagonisti per la Calabria

La squadra della Regione Calabria era composta da Andrea Cammara, regionale dell’A.S.D. Il Bianco e il Nero di Reggio Calabria, Vincenzo Mandalari, nazionale dell’ASD Bovese Luigi Condemi di Bova Marina, Domenico Martino, regionale dell’A.S.D. CD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, e Domenico Surace, provinciale dell’A.S.D. Il Bianco e il Nero di Reggio Calabria. A rappresentare e accompagnare la delegazione è stato il presidente regionale FID Calabria, Antonino Cilione. I damisti calabresi hanno ben figurato durante tutta la competizione, ricevendo numerosi complimenti per l’eccellente prestazione offerta e riuscendo a portare la Calabria fino al secondo gradino del podio nazionale.

Il presidente regionale FID, Antonino Cilione, si è dichiarato orgoglioso dei ragazzi, capaci di portare in alto il nome della Calabria vivendo al tempo stesso una straordinaria esperienza sportiva e di vita. Un risultato significativo anche considerando che alcuni dei giovani protagonisti possono già vantare nel proprio curriculum numerose altre importanti esperienze maturate in Italia in una disciplina fondata sulla riflessione, sulla concentrazione e sull’attenzione. Il secondo posto ottenuto in Puglia rappresenta quindi una nuova conferma della crescita del movimento damistico calabrese e del valore dei suoi giovani atleti.

La premiazione e il Trofeo CONI 2026 in Puglia

A premiare il podio è stato il vicepresidente nazionale della FID, Claudio Ciampi, in rappresentanza della Federazione Italiana Dama, insieme al delegato CONI nazionale e a quello locale. Il Trofeo CONI 2026 rientra nell’ambito dell’Accordo di cooperazione fra il CONI, la Regione Puglia e Puglia Promozione per la realizzazione congiunta di attività di comunicazione integrata finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della destinazione Puglia ed è a valere sull’Accordo Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Con il rientro dei giocatori in Calabria si conclude così la fase finale della manifestazione, lasciando alla delegazione regionale un prestigioso secondo posto nazionale e un’esperienza destinata ad arricchire il percorso sportivo e personale dei quattro giovani damisti.