Trofeo Anassilao, a Reggio Calabria arrivano tre campioni internazionali: il 4 novembre la presentazione

Mercoledì 4 novembre, alle 16.30, il Salone dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria ospiterà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Trofeo Anassilao. La manifestazione, organizzata da Italica Sport, dal 19 al 22 novembre porterà in città centinaia di atleti. Saranno quattro giorni di sport, ma anche di incontro. Alle gare si affiancano le iniziative pensate per far conoscere Reggio a chi arriva da fuori, con una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. Le competizioni sono in programma sabato 21 e domenica 22 novembre: l’MMA andrà in scena presso la Palestra Pianeta Viola “Massimo Mazzetto”, mentre il Parco Caserta Sport Village diventerà il teatro di una festa all’insegna dello sport accogliendo il nuoto e il pattinaggio artistico.

Il Trofeo, però, guarda oltre il risultato. L’idea è usare lo sport come strumento di inclusione, di crescita per i più giovani e di coesione per il territorio. Lo dimostra il tema scelto per la giornata inaugurale di venerdì 20 novembre, al Cineteatro Odeon: il bullismo, affrontato insieme agli studenti delle scuole in un convegno a cui seguirà la consegna dei Premi Anassilao. I riconoscimenti saranno assegnati a personalità che si sono distinte nei settori cultura, impresa, sociale e sport.

Reggio Calabria, in occasione del Trofeo Anassilao, accoglierà tre special guest di livello internazionale. Ci sarà Alessio Sakara, campione del mondo BKFC e primo italiano nella UFC.

Sullo Stretto in quei giorni arriveranno anche Filippo Magnini, due volte campione del mondo di nuoto e bronzo olimpico ad Atene 2004, e Raoul Allegranti, vice campione del mondo e campione europeo di pattinaggio. Il programma completo è disponibile su www.italicasport.it/anassilao.