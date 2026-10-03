Triathlon Race 2026 – Città di Palmi: domani al via la gara con 150 atleti da tutta Italia

Nuoto, ciclismo, corsa: tre discipline e lo spettacolo unico della Costa Viola a fare da sfondo alla settima edizione del “Triathlon Race 2026 – Città di Palmi”. È tutto pronto per la kermesse sportiva che domani, domenica 4 ottobre, vedrà gareggiare 150 atleti, tra categorie giovanili e master, provenienti da Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. La mattinata, a partire dalle ore 10.00, vedrà protagonisti i settori giovanili impegnati nelle prove di Aquathlon, tra nuoto in mare e frazione podistica sul Lungomare, mentre nel primo pomeriggio, alle ore 14.00, scatterà l’attesa gara di Triathlon Sprint Silver, valida anche come quinta tappa regionale di Coppa Calabria Triathlon 2026.

Il tracciato metterà alla prova gli atleti di oltre venti società sportive lungo un percorso di 25,75 chilometri: 750 metri a nuoto nelle acque del Tirreno (Lungomare – Area Summerland), un selettivo circuito ciclistico panoramico di 20 km e i conclusivi 5 km di corsa sul lungomare.

L’evento è promosso dall’associazione sportiva Atlas Triathlon, co-organizzato con il Comune di Palmi, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed è cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014-2020 ad esito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per Grandi eventi e manifestazioni sportive – anno 2026.

Non solo sport: il “Triathlon Race 2026 – Città di Palmi” unisce agonismo, fair play e valorizzazione del territorio. “La giornata di oggi (sabato 3 ottobre) – spiega Mario Siciliano, presidente di Atlas e delegato regionale Federazione Italiana Triathlon (FITri) – è stata pensata per valorizzare le bellezze locali e accogliere al meglio delegazioni e famiglie: dalle escursioni in barca lungo la Costa Viola alle visite guidate al Parco Archeologico dei Taureani e alla Cripta di San Fantino, fino alle ricognizioni dei tracciati e ai momenti promozionali aperti ai più piccoli. Il triathlon si conferma veicolo primario di promozione territoriale, lealtà sportiva e coesione“.

La manifestazione quest’anno ha aperto le porte anche al mondo della scuola. Nei giorni scorsi l’Istituto di Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi ha ospitato una giornata di approfondimento su salute, benessere e corretti stili di vita, coinvolgendo gli studenti del Liceo Sportivo e degli Istituti Comprensivi “De Zerbi-Milone” e “San Francesco”.

L’iniziativa, coordinata dal docente del Dipartimento di Scienze Motorie, Stefano Loprevite, è stata aperta dal saluto della dirigente scolastica, Maria Domenica Mallamaci, che ha ribadito il valore della pratica sportiva all’interno del percorso educativo dei ragazzi. In Aula Magna gli esperti nutrizionisti e psicoterapeuti Vincenzo Tripodina e Janine Gullo si sono confrontati con i ragazzi sulla prevenzione del disagio giovanile e sulla cura del corpo, affiancati dalle testimonianze di atleti e tecnici di Triathlon.

Un confronto incentrato sulla gestione dello sforzo, sulle dinamiche delle transizioni e sull’adattabilità tipiche della multidisciplina, evidenziando come queste competenze sportive rappresentino strumenti concreti di resilienza nella vita quotidiana. Al termine della sessione teorica, circa cento studenti si sono cimentati all’aperto in prove pratiche di abilità coordinativa, sperimentando percorsi in bicicletta, tratti di corsa e transizioni tipiche di questa disciplina.