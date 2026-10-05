Tre mesi, diciassette spettacoli: tutto pronto per la nuova stagione al teatro di Vibo Valentia

Tre mesi, diciassette appuntamenti, tantissimi nomi di primo piano del panorama nazionale pronti ad approdare a Vibo Valentia per una stagione che si preannuncia di assoluto livello. Sono soltanto alcuni dei numeri di questo denso cartellone che animerà il teatro comunale dal 22 ottobre al 22 dicembre prossimi. L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha deliberato in giunta l’approvazione del programma, è particolarmente lieta di annunciare che è tutto pronto per la seconda stagione teatrale.

“Nei mesi scorsi – spiega il sindaco Enzo Romeo – abbiamo perfezionato gli aspetti tecnici e amministrativi conseguenti al decreto della Regione Calabria che, in virtù dell’intervento denominato “Festival Calabria – Teatri in città”, ha assegnato al nostro Comune la somma di 240mila euro. Da quel momento, gli uffici dell’assessorato alla Cultura hanno lavorato incessantemente per predisporre un cartellone pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando, tanto da ottenere i complimenti del dipartimento regionale per la qualità della proposta che coniuga, come richiesto, spettacoli con protagonisti di caratura nazionale a produzioni regionali estremamente meritevoli di essere valorizzate, tutti da realizzarsi entro il 31 dicembre prossimo. Siamo certi che anche i cittadini vibonesi e tutti coloro che vorranno godersi gli spettacoli non rimarranno delusi“.

Il cartellone, dal titolo “Il Teatro della parola: cronache, identità e storie”, verrà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni, quando verranno inoltre fornite tutte le informazioni su costi e modalità di acquisto dei biglietti. Molti dei nomi sono di sicuro richiamo, solo per citarne alcuni: Serena Autieri, Giancarlo Giannini, Edoardo Leo, Chiara Francini, Sergio Rubini…

Una programmazione che ha richiesto tempo, come spiega l’assessore alla Cultura Stefano Soriano: “intanto vorrei ringraziare sentitamente il dipartimento Cultura della Regione Calabria, dai dirigenti ai funzionari con i quali abbiamo collaborato in maniera eccezionale, e questo non sempre è scontato. E poi il nostro settore Cultura, che ritengo abbia compiuto un lavoro davvero straordinario. Sono stati mesi non facili, nei quali le pochissime risorse di cui disponiamo si sono dedicate in maniera costante ad assicurare un presente e un futuro al nostro teatro comunale. Perché il lavoro preparatorio che oggi si conclude con questa fase è iniziato molto tempo fa.

Un lavoro che in parallelo ha occupato l’ufficio sia nella predisposizione di questa stagione sia, in ottica gestione, nella predisposizione del partenariato pubblico-privato. Ecco perché non posso nascondere un certo rammarico nell’aver letto di tutto nelle ultime settimane sull’argomento teatro. Ed ho preferito tacere fino ad oggi per far parlare i fatti, che magari ad alcuni andranno di traverso… Per giunta, a differenza di altre città che spesso vengono confrontate – a sproposito – con Vibo, noi abbiamo fatto tutto con le nostre forze, senza ulteriori costi per le casse comunali, ed anzi abbiamo lavorato affinché il teatro sia non soltanto un luogo della cultura, ma parimenti una struttura in grado di sostenersi da sola garantendo una vita culturale di grande spessore per fruitori ed operatori del settore ed al contempo una risorsa per il Comune. È proprio questo il nostro grande obiettivo, e pian piano lo stiamo raggiungendo“.