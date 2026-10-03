Trapani-Reggina, i convocati di mister Marchionni: due in fase di recupero

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d’inizio alle ore 15:30. Insieme ai lungodegenti Pellicanò e Palmieri, out anche Franchini e Reis che mister Marchionni, nella conferenza stampa odierna, ha definito “in fase di recupero”.

Di seguito la lista dei convocati della Reggina per la sfida di domenica: