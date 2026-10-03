Trapani-Reggina, i convocati di mister Marchionni: due in fase di recupero

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d’inizio alle ore 15:30. Insieme ai lungodegenti Pellicanò e Palmieri, out anche Franchini e Reis che mister Marchionni, nella conferenza stampa odierna, ha definito “in fase di recupero”.
Di seguito la lista dei convocati della Reggina per la sfida di domenica:
- 1 Lagonigro
- 12 Modica
- 4 Baldan
- 16 De Mori
- 3 Fazio
- 68 Girasole D.
- 5 Girasole R.
- 79 Lancini
- 18 Abonckelet
- 8 Acquadro
- 7 Baggi
- 24 Laaribi
- 99 Macrì
- 17 Porcino
- 38 Rossetti
- 23 Rotulo
- 44 Specker
- 97 Toscano
- 21 Alma
- 10 Guida
- 96 Jallow
- 9 Magrassi