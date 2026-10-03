Trapani-Reggina, i convocati di mister Marchionni: due in fase di recupero

Diramata la lista dei convocati di mister Marco Marchionni per Trapani-Reggina: fra gli amaranto ancora out Franchini e Reis, ma in fase di recupero

Reggina-Avola Marchionni
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d’inizio alle ore 15:30. Insieme ai lungodegenti Pellicanò e Palmieri, out anche Franchini e Reis che mister Marchionni, nella conferenza stampa odierna, ha definito “in fase di recupero”.

Di seguito la lista dei convocati della Reggina per la sfida di domenica:

  • 1 Lagonigro
  • 12 Modica
  • 4 Baldan
  • 16 De Mori
  • 3 Fazio
  • 68 Girasole D.
  • 5 Girasole R.
  • 79 Lancini
  • 18 Abonckelet
  • 8 Acquadro
  • 7 Baggi
  • 24 Laaribi
  • 99 Macrì
  • 17 Porcino
  • 38 Rossetti
  • 23 Rotulo
  • 44 Specker
  • 97 Toscano
  • 21 Alma
  • 10 Guida
  • 96 Jallow
  • 9 Magrassi
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