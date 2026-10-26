Tragedia in Sicilia, terribile incidente tra un’auto e un tir sulla statale 123: quattro morti

Tragico incidente stradale in Sicilia, dove quattro persone sono morte in uno scontro avvenuto lungo la strada statale 123, nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento. Il gravissimo incidente ha coinvolto un’automobile e un tir, con un bilancio di quattro vittime. Secondo le prime informazioni, le persone decedute sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne per recarsi al lavoro. Viaggiavano a bordo della stessa automobile quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro con il mezzo pesante.

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni successive al drammatico scontro. Le informazioni disponibili sono ancora preliminari e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità delle vittime.