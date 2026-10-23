Tragedia in provincia di Messina, perde il controllo dello scooter e muore a 18 anni

Dramma all’alba in provincia di Messina. Un giovane di 18 anni è morrto in un pauroso incidente stradale avvenuto intorno all’alba a Capo d’Orlando, nella zona di San Gregorio. Il rragazzo si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale per il 18enne. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Gravi le condizioni del passeggero, un ragazzo di 20 anni che viaggiava a bordo dello stesso scooter. Il giovane ha riportato fratture multiple ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dello scooter.