Tragedia a Trapani, carabiniere muore a 59 anni in un incidente stradale: tornava a casa dopo il servizio

Tragedia a Trapani, dove un carabiniere di 59 anni, Ignazio Caredda, è morto questa mattina in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte. Il militare, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, prestava servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani e stava tornando a casa dopo aver terminato il proprio turno di lavoro. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nella zona di via Virgilio, dove due mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Ricoverato in rianimazione, Ignazio Caredda è morto in mattinata

Dopo l’incidente, il carabiniere di 59 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono apparse estremamente gravi. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo, il quadro clinico non ha fatto registrare miglioramenti. Ignazio Caredda è deceduto a poche ore dal violento scontro stradale. La tragedia ha così spezzato la vita dell’appuntato scelto, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani, proprio mentre stava rientrando nella propria abitazione al termine di una giornata di lavoro. Restano da chiarire, sulla base delle informazioni finora disponibili, le circostanze e la dinamica dello scontro tra i due mezzi avvenuto durante la notte.