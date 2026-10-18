Tragedia a Marsala, donna trovata morta in mare: sarebbe caduta da una barca a vela

Tragedia nel porticciolo turistico di Marsala, dove una donna, probabilmente una turista straniera, è stata trovata morta in mare. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe caduta in acqua durante la notte mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni a vela ormeggiate ai pontili. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze della morte. A fare la drammatica scoperta sono state alcune persone che hanno notato il corpo della donna in acqua. È stato immediatamente lanciato l’allarme attraverso una telefonata al 118, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Questa mattina sono intervenuti sul posto i militari dell’Ufficio circondariale marittimo e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire come la donna sia finita in mare. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una caduta accidentale da una barca a vela, ma al momento non sono stati chiariti né la dinamica né i motivi per cui la vittima sarebbe precipitata in acqua. Nelle prossime ore la Capitaneria di porto dovrebbe ascoltare il comandante dell’imbarcazione, i membri dell’equipaggio e le altre persone che si trovavano a bordo, per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti e verificare quanto accaduto durante la notte. Resta dunque da accertare l’esatta successione degli eventi che hanno portato alla morte della donna. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della tragedia avvenuta nelle acque del porto turistico di Marsala.