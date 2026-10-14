Trabia, fede e tradizione: un incontro per riscoprire la storia delle Confraternite

Un patrimonio di fede, tradizioni e solidarietà che attraversa la storia delle comunità di Trabia e San Nicola L’Arena. È il tema dell’iniziativa “Apostolato, Evangelizzazione, Carità e Promozione umana: identità e storia delle Confraternite di Trabia e San Nicola”, in programma giovedì 15 ottobre 2026, a partire dalle ore 16,30, nella Chiesa Madre di Santa Petronilla a Trabia. Promosso da BCsicilia, dalla Parrocchia Santa Petronilla, dalla Parrocchia San Nicola L’Arena e dal Comune di Trabia, l’appuntamento unirà approfondimento storico, preghiera e testimonianze delle confraternite, per riscoprirne il ruolo nella vita religiosa e sociale del territorio.

La manifestazione si aprirà con i saluti di padre Marco Lupo, parroco della Chiesa Santa Petronilla, padre Giorgio Scimeca, parroco della Chiesa San Nicola di Bari a San Nicola L’Arena, Francesco Bondì, sindaco di Trabia, Calogero Marino, Vicesindaco, e Salvatore Scalici, Presidente della sede di Trabia di BCsicilia. Coordinerà l’incontro Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Alle ore 17,00 inizieranno gli interventi dedicati al ruolo e alla storia delle confraternite, con un approfondimento sulle realtà di Trabia e San Nicola L’Arena. A scandire questo percorso saranno la recita di un’antica preghiera, a cura di Nicola Greco, Vicepresidente della sede di Trabia di BCsicilia, e la “Preghiera del Confrate”: momenti che daranno voce alla dimensione spirituale di una tradizione custodita dalle comunità.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, prevista alle ore 18,30, sarà inaugurata la mostra sulle Confraternite di Trabia e San Nicola L’Arena. Seguiranno il saluto dei Superiori delle confraternite e il canto della novena. La serata si concluderà alle ore 19,30 con un rinfresco. L’iniziativa invita a riconoscere nelle confraternite una parte significativa della memoria collettiva, nella quale devozione, carità e promozione umana si intrecciano con la storia e l’identità del territorio.