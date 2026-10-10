Tornado nel Trapanese, case distrutte e 11 famiglie sfollate: dramma tra Marsala e Petrosino

Pesantissimo il bilancio delle trombe marine che hanno colpito ieri la Sicilia occidentale: tre famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a Marsala e altre otto a Petrosino. Case inagibili o distrutte, alcuni sfollati ospitati in albergo dai Comuni, altri accolti da amici e parenti

tromba marina trapanese

Undici famiglie senza rimaste senza casa per il passaggio, ieri, di due Trombe marine nel Trapanese. Sono tre, per un totale di sette persone, quelle che la notte scorsa non hanno potuto dormire nelle loro case perché inagibili o distrutte a Marsala. Il dato è stato confermato dal Comune che ha dato ospitalità in una struttura alberghiera a una famiglia composta da tre persone, mentre le altre due sono state ospitate da amici e parenti. A Petrosino, dove la tromba marina ha fatto notevoli danni, sono otto le famiglie sfollate: quattro sono ospiti dal Comune in un hotel della zona, così come confermato dal sindaco Giacomo Anastasi. Altre quatto, invece, sono ospiti di parenti.

Leggi altri articoli di Meteo
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google