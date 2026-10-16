Tornado a Marsala, morto il 70enne travolto dalla furia del vento: l’auto era volata per 4 metri

Antonino Fortunato è deceduto dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Palermo. La tromba d'aria aveva scaraventato la vettura su cui viaggiava con la moglie nella strada sottostante. La donna era rimasta illesa. Il cordoglio della sindaca Andreana Patti

tornado-marsala-1

E’ morto, a una settimana dal ricovero, Antonino Fortunato, 70 anni, travolto, mentre era in auto con la moglie, dal tornado che si è abbattuto su Marsala. La coppia, che percorreva la Statale che collega Mazara del Vallo a Marsala, è stato preso in pieno dalla tromba d’aria che ha scaraventato l’auto nella strada sottostante facendole fare un volo di 4 metri. La moglie è rimasta illesa, il 70enne è stato ricoverato all’ospedale di Palermo dove è deceduto stamattina. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, e FdI trapanese hanno espresso cordoglio ai familiari.

Leggi altri articoli di Meteo
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google