Tornado a Marsala, morto il 70enne travolto dalla furia del vento: l’auto era volata per 4 metri

E’ morto, a una settimana dal ricovero, Antonino Fortunato, 70 anni, travolto, mentre era in auto con la moglie, dal tornado che si è abbattuto su Marsala. La coppia, che percorreva la Statale che collega Mazara del Vallo a Marsala, è stato preso in pieno dalla tromba d’aria che ha scaraventato l’auto nella strada sottostante facendole fare un volo di 4 metri. La moglie è rimasta illesa, il 70enne è stato ricoverato all’ospedale di Palermo dove è deceduto stamattina. La sindaca di Marsala, Andreana Patti, e FdI trapanese hanno espresso cordoglio ai familiari.