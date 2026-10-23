Torna l’ora solare, addio alle giornate più lunghe: cosa cambia per gli italiani e perché si discute dell’abolizione

Nella notte tra sabato (24 ottobre) e domenica (25 ottobre) torna l’ora solare in Italia. Si conclude così il periodo dell’ora legale, durante il quale il Paese ha beneficiato di un importante risparmio energetico ed economico. Il cambiamento porterà mattine più luminose e tramonti anticipati, mentre resta aperto il dibattito europeo sull’eventuale abolizione del cambio stagionale dell’orario. Il ritorno dell’ora solare segna la conclusione del periodo dell’anno durante il quale gli italiani hanno potuto beneficiare di una maggiore disponibilità di luce naturale nelle ore serali. Con il cambio dell’orario, previsto nell’ultimo fine settimana di ottobre, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro, riportando il Paese al tradizionale orario invernale.

Il cambiamento sarà immediatamente percepibile soprattutto nel pomeriggio. Il Sole tramonterà prima secondo l’orologio, mentre al mattino la luce naturale arriverà più presto. Una modifica che accompagnerà gli italiani durante i mesi autunnali e invernali, quando le giornate continueranno progressivamente ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno. La maggior parte degli smartphone, dei computer e dei dispositivi elettronici aggiornerà automaticamente l’orario, mentre gli orologi tradizionali e alcune apparecchiature domestiche richiederanno una regolazione manuale.

Il bilancio dell’ora legale: importanti risparmi per l’Italia

Il ritorno dell’ora solare rappresenta anche l’occasione per tracciare un bilancio dei benefici prodotti dall’ora legale sul sistema energetico nazionale. Secondo le rilevazioni di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, l’applicazione dell’ora legale ha consentito anche quest’anno di ottenere un significativo contenimento dei consumi di elettricità, con conseguenti vantaggi economici e ambientali. Il risparmio deriva principalmente dalla possibilità di sfruttare maggiormente la luce del Sole nelle ore serali, riducendo la necessità di ricorrere all’illuminazione artificiale durante una parte delle attività quotidiane.

L’effetto riguarda il sistema elettrico nel suo complesso e non deve essere interpretato come un risparmio identico per tutte le famiglie. I consumi delle singole abitazioni dipendono infatti dalle abitudini domestiche, dagli orari di utilizzo degli apparecchi elettrici e dalle caratteristiche delle forniture energetiche. Il bilancio conferma comunque che la distribuzione della luce naturale nell’arco della giornata può influenzare la domanda di energia e, di conseguenza, la spesa complessiva sostenuta dal Paese.

Perché l’ora legale permette di consumare meno energia elettrica

Il principio alla base dell’ora legale è relativamente semplice: anticipando convenzionalmente l’orario rispetto a quello solare, si favorisce una maggiore sovrapposizione tra le ore di luce naturale e le attività quotidiane della popolazione. Durante la primavera e l’estate, quando le giornate sono più lunghe, questa scelta permette di utilizzare la luce del Sole anche nella parte finale del pomeriggio e nelle prime ore della sera. Il beneficio energetico nasce soprattutto dalla riduzione del ricorso all’illuminazione artificiale, anche se il risultato complessivo dipende da molti fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, l’organizzazione del lavoro e le abitudini di consumo.

La disponibilità di luce naturale non elimina naturalmente il fabbisogno di elettricità per le altre attività domestiche, industriali e commerciali. Il contributo dell’ora legale riguarda quindi una parte specifica dei consumi, legata soprattutto all’illuminazione. È inoltre importante ricordare che l’ora legale non aumenta la durata delle giornate. La quantità di luce solare rimane determinata dal movimento della Terra e dalla posizione geografica. A cambiare è soltanto la corrispondenza tra gli orari indicati dagli orologi e i momenti di alba e tramonto.

Gli effetti sull’ambiente e sulla riduzione delle emissioni

Il minore consumo di energia elettrica produce effetti positivi anche dal punto di vista ambientale. Ridurre la domanda di elettricità significa infatti diminuire, nelle condizioni considerate dalle stime energetiche, la quantità di energia che deve essere generata per soddisfare il fabbisogno nazionale. Secondo il bilancio di Terna, l’applicazione dell’ora legale ha contribuito anche quest’anno a evitare una quantità significativa di emissioni di anidride carbonica. Il beneficio ambientale è collegato al funzionamento del sistema elettrico e alle fonti utilizzate per produrre energia. Il risultato può quindi cambiare nel tempo in relazione all’evoluzione del mix energetico nazionale e alla diffusione delle fonti rinnovabili. Il risparmio associato all’ora legale rappresenta dunque un contributo al contenimento dei consumi, pur non sostituendo gli interventi strutturali necessari per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, delle imprese e delle infrastrutture.

Con l’ora solare farà buio prima: come cambiano le giornate

Una delle conseguenze più evidenti del ritorno all’ora solare riguarda il cambiamento nella percezione della durata delle giornate. Gli italiani noteranno soprattutto un anticipo del tramonto rispetto agli orari estivi. Chi è abituato a uscire dal lavoro o da scuola nel tardo pomeriggio potrebbe ritrovarsi a svolgere una parte maggiore delle proprie attività quando la luce naturale è ormai diminuita. Il cambiamento non deve però essere confuso con l’accorciamento astronomico delle giornate. Durante l’autunno il Sole rimane progressivamente meno tempo sopra l’orizzonte, indipendentemente dallo spostamento delle lancette. Con il ritorno all’ora solare, inoltre, l’alba arriverà prima secondo l’orologio, offrendo maggiore luminosità nelle prime ore del mattino rispetto al mantenimento dell’orario estivo. Gli effetti saranno percepiti in maniera differente nelle diverse zone d’Italia, perché gli orari di alba e tramonto variano in funzione della latitudine e della longitudine.

Il cambio d’ora può influenzare il sonno e il ritmo biologico

Il passaggio dall’ora legale all’ora solare non modifica soltanto gli orologi, ma può influenzare temporaneamente anche le abitudini del sonno. Il nostro organismo segue un ritmo circadiano, regolato principalmente dall’alternanza tra luce e buio. Questo sistema biologico contribuisce a determinare i momenti in cui avvertiamo sonnolenza, ci svegliamo e raggiungiamo differenti livelli di attenzione durante la giornata. Quando gli orari convenzionali vengono modificati, alcune persone possono avere bisogno di un breve periodo di adattamento per riallineare le proprie abitudini al nuovo riferimento temporale. Il ritorno all’ora solare viene generalmente considerato diverso dal passaggio primaverile, quando l’anticipazione delle lancette può comportare una riduzione del tempo disponibile per dormire. Anche in autunno, tuttavia, possono verificarsi variazioni temporanee nella qualità del riposo, nella sonnolenza serale o negli orari del risveglio. Per facilitare l’adattamento può essere utile mantenere una routine regolare, esporsi alla luce naturale durante il mattino e prestare attenzione alle abitudini serali che possono interferire con il sonno.

Perché esiste l’ora legale: dalle origini alle esigenze energetiche

L’introduzione dell’ora legale è legata storicamente al tentativo di utilizzare in modo più efficiente la luce naturale e ridurre il consumo di energia. In Italia il sistema venne adottato per la prima volta durante la Prima guerra mondiale, quando il risparmio delle risorse energetiche assumeva un’importanza strategica. Successivamente la sua applicazione ha attraversato diverse fasi, fino a diventare una consuetudine stabile e a essere progressivamente coordinata con quella degli altri Paesi europei. Oggi il sistema è regolato a livello comunitario: l’ora legale inizia nell’ultima domenica di marzo e termina nell’ultima domenica di ottobre. Questa uniformità consente di coordinare gli orari tra gli Stati membri dell’Unione europea, limitando le difficoltà organizzative nei trasporti, nei collegamenti internazionali e nelle attività economiche.

Abolizione del cambio d’ora: il dibattito resta aperto in Europa

Da diversi anni il ritorno dell’ora solare riaccende il confronto sull’opportunità di eliminare definitivamente il passaggio stagionale tra i due orari. La questione è stata affrontata anche dalle istituzioni europee, dopo una consultazione pubblica che aveva evidenziato un ampio interesse dei partecipanti per il superamento del sistema attuale. La Commissione europea ha presentato una proposta per porre fine ai cambi stagionali dell’orario, successivamente esaminata dal Parlamento europeo. Il percorso legislativo, tuttavia, non è stato completato e non è stata raggiunta un’intesa definitiva tra gli Stati membri. La difficoltà principale riguarda la necessità di coordinare le eventuali scelte nazionali, evitando che Paesi confinanti adottino orari permanenti differenti senza un’adeguata organizzazione. Le conseguenze interesserebbero soprattutto i trasporti ferroviari e aerei, le attività commerciali, i servizi internazionali e il funzionamento del mercato unico europeo. Per questo motivo, l’abolizione del cambio d’ora non è ancora entrata in vigore e l’Italia continua ad applicare il sistema previsto dalla normativa attuale.