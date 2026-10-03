Tommaso Calderone, l’incredibile affondo a Occhiuto: “hai un complesso di inferiorità verso Vannacci. Lui Comandante, tu a giocare a bocce”

Tommaso Calderone, deputato siciliano fresco di passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale, in un post sui social ha lanciato una frecciata durissima a Roberto Occhiuto, negli ultimi giorni intervenuto in varie emittenti tv nazionali per presentare il suo ultimo libro ma anche per parlare di politica nazionale interna ed estera, citando più volte Roberto Vannacci. Proprio su questo ha deciso di intervenire Calderone.

“Credo – ha detto – che Occhiuto abbia un complesso di inferiorità nei confronti del Generale Vannacci. Parla sempre di lui. Occhiuto quando tu giocavi a nascondino Roberto Vannacci difendeva la Nazione nei conflitti bellici degli ultimi quindici anni, rischiando la vita e proteggendo i suoi uomini e a gloria del Paese. Lui Comandante della Folgore e tu a giocare a bocce. Ma dai Occhiuto…”.