Test proficuo per la Puliservice Volley Reggio Calabria: crescita evidente contro un Soverato più che competitivo

Un altro passo avanti nel percorso di avvicinamento alla stagione. La Puliservice ha sostenuto un allenamento congiunto contro il Soverato, formazione che si è confermata avversaria di spessore e dal roster profondamente strutturato. Il risultato finale arride alle padrone di casa 25/18, 25/17, 25/23 e 25/20. Il tabellino racconta di una partita a due velocità. I primi due set hanno visto il Soverato imporre il proprio ritmo, chiudendo con margini importanti. Tuttavia, la reazione della Puliservice è arrivata puntuale nei set successivi.

Il terzo parziale è stato il più combattuto (25/23), con le ragazze che hanno lottato punto su punto, mentre nel quarto set (25/20) c’è stata anche l’occasione per dare spazio ad alcune giocatrici giovani. Nonostante il risultato pendesse a favore delle avversarie, l’obiettivo della giornata era principalmente formativo. E le indicazioni raccolte sono incoraggianti. La squadra ha mostrato di crescere, pallone dopo pallone, sciogliendo gradualmente la tensione iniziale e trovando maggiore continuità in ricezione e attacco.

Su tutte, spiccano le prestazioni di Alessia Neri e Nicol Giombini, autrici di una prova convincente e realmente “sul pezzo”. Ottimi segnali arrivano anche dalla linea di difesa: Elisa D’Elia e Marisa Gatto crescono di condizione e si sono distinte per la loro capacità di tenere su palloni complicati, dimostrando una difesa aggressiva e attenta. Il cammino di avvicinamento prosegue. Dopo questo test con il Soverato, la Puliservice di Mister Luciano Azzarà tornerà in campo per nuovi test che saranno Pizzo ed ancora una volta Soverato.