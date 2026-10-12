Terremoto simulato di magnitudo 6.3 nello Stretto: al via a Messina l’esercitazione di Protezione Civile

È partita questa mattina a Messina la Settimana della Sicurezza, con l’esercitazione di Protezione Civile “Messina Risk Sis.Ma. 2026”, un programma di attività che coinvolge l’intera città con l’obiettivo di migliorare la prevenzione, la preparazione e la capacità di risposta alle situazioni di emergenza. L’iniziativa, illustrata dal sindaco Federico Basile, prevede simulazioni di eventi sismici, prove di evacuazione e verifiche delle procedure operative in diversi luoghi del territorio comunale. La giornata si è aperta alle ore 9:08 con la simulazione di un forte terremoto di magnitudo 6.3, uno scenario esercitativo che ha consentito di avviare le procedure previste dal Piano comunale di Protezione Civile. Contestualmente è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), la struttura incaricata di coordinare le attività e gli interventi in caso di emergenza. L’intera operazione ha carattere esclusivamente preventivo ed esercitativo. Non si è verificato alcun terremoto reale di magnitudo 6.3: lo scenario è stato predisposto per verificare la risposta delle strutture coinvolte e mettere alla prova i meccanismi di coordinamento previsti dal sistema comunale di Protezione Civile.

Messina, simulazione del terremoto nelle scuole, all’Università e negli uffici comunali

Il programma della mattinata prevede numerose attività dedicate alla gestione delle emergenze, con prove di evacuazione e simulazioni negli istituti scolastici, nelle sedi dell’Università degli Studi di Messina, negli uffici comunali e nelle strutture della Marina Militare. Le esercitazioni sono finalizzate a verificare le procedure di sicurezza, le modalità di assistenza alle persone e la capacità di gestione degli eventuali danni ipotizzati nello scenario simulato. Un lavoro che coinvolge differenti realtà istituzionali e operative, chiamate a mettere in pratica i protocolli previsti in caso di evento sismico. L’attivazione del Centro Operativo Comunale rappresenta uno dei momenti centrali della simulazione, perché permette di testare il coordinamento delle attività di Protezione Civile e la gestione delle informazioni necessarie per affrontare un’eventuale emergenza.

Alle ore 15 suonano le sirene di allertamento meteo: cosa succederà

Uno dei momenti più importanti della giornata è previsto per le ore 15, quando saranno sottoposte a verifica le sirene di allertamento meteo installate sul territorio comunale di Messina. Durante il test verranno riprodotti i tre segnali previsti dal sistema: preallarme, allarme e cessato allarme. L’obiettivo è verificare il funzionamento dei dispositivi e familiarizzare con le modalità di comunicazione utilizzate in caso di situazioni di pericolo. È importante sottolineare che l’attivazione delle sirene rientra esclusivamente nell’esercitazione e non segnala alcuna emergenza reale. I suoni che potranno essere avvertiti durante il pomeriggio costituiscono quindi una prova programmata nell’ambito della Settimana della Sicurezza.

Basile: “la sicurezza si costruisce prima dell’emergenza”

Il sindaco Federico Basile sottolinea il valore della collaborazione tra le diverse componenti del sistema di Protezione Civile e l’importanza della preparazione preventiva. “È partita questa mattina la Settimana della Sicurezza con l’esercitazione di Protezione Civile Messina Risk Sis.Ma. 2026, che coinvolge l’intera città in un programma di attività dedicate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze”, afferma il primo cittadino. L’iniziativa coinvolge istituzioni, forze operative, scuole, università e volontariato, attraverso un percorso condiviso che punta a migliorare il coordinamento dei soccorsi e a rafforzare la consapevolezza della popolazione rispetto ai rischi e ai comportamenti da adottare.

“Una settimana di lavoro condiviso tra istituzioni, forze operative, scuole, università e volontariato per migliorare il coordinamento dei soccorsi e rafforzare la consapevolezza dei cittadini”, evidenzia Basile. Il primo cittadino insiste soprattutto sulla necessità di investire nella conoscenza e nella preparazione, affinché cittadini e strutture operative siano pronti a reagire in modo corretto davanti a situazioni di pericolo. “La sicurezza si costruisce prima dell’emergenza, attraverso la conoscenza dei comportamenti corretti da adottare in caso di pericolo. Per questo, simulazioni come quelle che ci saranno per tutta la settimana sono fondamentali per tutelare le nostre vite e quelle degli altri”, conclude il sindaco.

Una settimana di esercitazioni per rafforzare la Protezione Civile a Messina

Le attività di “Messina Risk Sis.Ma. 2026” proseguiranno per tutta la settimana, con simulazioni e iniziative dedicate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta della città, verificare l’efficacia delle procedure operative e favorire una maggiore collaborazione tra le istituzioni, il mondo della scuola, l’Università e le organizzazioni di volontariato. La simulazione del terremoto di magnitudo 6.3, le prove di evacuazione e l’attivazione delle sirene rappresentano dunque momenti di un programma finalizzato a rendere più efficace il sistema comunale di Protezione Civile. Per i cittadini messinesi, l’appuntamento più immediato resta quello delle ore 15 con il test delle sirene, che riprodurranno i segnali di preallarme, allarme e cessato allarme senza che vi sia alcuna situazione di pericolo effettivo.